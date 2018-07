Els cònsols alemany i holandès, molestos amb el discurs de Torra

“Avui hi ha nou demòcrates honorables i pacífics tancats a la presó mentre Carles Puigdemont i els seus consellers són a l’exili”, “La democràcia està amenaçada” i “Els catalans mai renunciarem al dret a l’autodeterminació” són algunes de les sentències del discurs que el president de la Generalitat, Quim Torra, va oferir aquest dimarts davant el cos consular acreditat a Catalunya. El cap del Govern va voler aprofitar la presència d’una vuitantena de diplomàtics a Palau per denunciar la repressió estatal a Catalunya, i això no va agradar a tothom.

El cònsol honorari dels Països Baixos a Barcelona, Dirk Kremer, se’n va anar a mig discurs. El representant holandès va decidir plantar el cap del Govern després de mostrar-se visiblement incòmode amb les seves paraules, però no va ser l’únic a qui va molestar el missatge del president. Segons ha pogut saber l’ARA, el cònsol d’Alemanya, Peter Rondorf, també va fer evident el seu malestar mentre Torra parlava i, malgrat que no va marxar de l’acte, posteriorment va traslladar el seu descontentament al conseller d’Exteriors, Ernest Maragall.

Diverses fonts expliquen a aquest mitjà que, igual que Kremer, Rondorf feia signes de desaprovació durant l’acte. Un cop acabats els discursos -tant Maragall com el degà del cos consular, Lloyd Milen, també hi van intervenir-, el cònsol alemany va mantenir una breu conversa amb el conseller per traslladar-li de manera “desagradable” que les paraules que havia escoltat li semblaven “desmesurades”, segons asseguren les esmentades fonts. El titular d’Exteriors va voler treure ferro a l’afer i no va entrar en la discussió, però diversos cònsols que van presenciar l’escena van quedar sorpresos per l’actitud de Rondorf.

Si bé l’oposició al Procés del diplomàtic dels Països Baixos és coneguda entre el cos consular, fins ara Rondorf no s’havia posicionat -va prendre possessió del càrrec fa un any-. De fet, l’article 55 de la Convenció de Viena sobre Relacions Consulars obliga els representants diplomàtics a “no immiscir-se en els afers interns” de l’estat on són destinats. És precisament a partir d’aquesta prerrogativa que en els últims anys diversos cònsols a Catalunya han sigut cessats. Els suposats posicionaments a favor del Procés dels cònsols de Letònia, les Filipines i Finlàndia els van costar el càrrec en una operació que el ja excònsol del país escandinau, Albert Guinjaume, va qualificar a l’ARA de “purga” i “caça de bruixes” del govern espanyol per motius ideològics. Guinjaume, per exemple, va ser cessat a principis d’aquest any pel ministeri d’Exteriors finès per pressions del govern del PP. El motiu: com a secretari general del cos consular a Barcelona va organitzar un dinar amb Mercè Conesa, llavors presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. El fet que Conesa fos dirigent del PDECat va ser suficient per destituir-lo. Caldrà veure si amb el nou govern del PSOE es fila tan prim a l’hora de permetre als cònsols exercir les seves funcions i si, en tot cas, les eventuals pressions també afecten els diplomàtics que s’expressin en contra del Procés.

El Diplocat reprèn l’activitat

Tot i els petits estira-i-arronses que ja han viscut la conselleria i el ministeri d’Exteriors per la reobertura de delegacions fora de Catalunya, amb el que no hi ha hagut conflicte és amb la represa del Diplocat. Així ho va manifestar ahir el conseller Ernest Maragall, que juntament amb el president de la Generalitat, Quim Torra, va participar en el primer ple del patronat de la institució des que es va decidir revertir-ne la supressió intentada pel govern espanyol amb l’aplicació del 155. En roda de premsa des de la Galeria Gòtica, Maragall va assenyalar que de la primera reunió en va sortir una decisió unànime de “continuïtat” amb la feina feta. Tal com va apuntar, això inclou traslladar a l’exterior el debat del dret d’autodeterminació amb la “pluralitat que hi ha sobre aquesta qüestió”.

Maragall va destacar que a partir d’ara es definiran els plans de treball i la composició de l’equip, entre altres coses. Sobre aquesta última qüestió, Torra va anunciar que la secretària d’Acció Exterior de la Generalitat, Natàlia Mas, seria la secretària general provisional del Diplocat fins que no s’esculli la persona definitiva en un segon ple ordinari del patronat, abans de finals d’any. A més, Torra va assegurar que hi havia la “voluntat de restituir-ne” els treballadors.