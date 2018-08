Les contradiccions de Sánchez donen ales a l’oposició

Pablo Casado i Albert Rivera han trobat en el canvi de posicionament del govern espanyol sobre la defensa del jutge Pablo Llarena a Bèlgica un filó per posar en dubte la credibilitat de Pedro Sánchez, que aquesta setmana és lluny de Madrid, de gira per diversos països de l’Amèrica Llatina. Per al líder del PP, la decisió, a última hora, del ministeri de Justícia de contractar un advocat a Bèlgica que defensi també el jutge en la citació del 4 de setembre -tal com reclamava el CGPJ- és una mostra més dels “tombs” que està fent constantment la Moncloa en les seves polítiques. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va negar aquest dilluns que hi hagués cap “canvi de posició” malgrat els diferents comunicats de l’executiu.

Sánchez no només s’ha contradit amb l’afer Llarena, també ho ha fet amb la reforma de la llei d’estabilitat pressupostària. Al juliol, l’executiu va negar que volgués canviar-la, com acabarà fent després d’un pacte amb Podem perquè el PP no pugui vetar al Senat el sostre de despesa.

Casado ho considera una mostra més que Sánchez no té paraula, i hi suma la política migratòria. Després d’un inici que marcava un camí d’obertura -l’anunci de retirar les ganivetes de les tanques de Ceuta i Melilla-, al cap d’uns dies va retornar desenes de persones que havien arribat a Espanya saltant la tanca a través d’un acord dels anys 90 molt similar a les devolucions en calent.

“El govern acaba fent el que ha reclamat el PP en els últims mesos”, va assenyalar ahir Casado en declaracions als passadissos del Congrés abans d’entrar a la reunió de la diputació permanent. Per burxar en aquestes contradiccions, els populars ja han demanat la compareixença al Congrés de la ministra de Justícia. El president del PP va fer dilluns un pas més enllà: va instar també la Fiscalia General de l’Estat “a mirar fins a quin punt pot querellar-se contra el jutjat belga” que ha citat Llarena per “voler decidir sobre la justícia espanyola”.

Rivera també ha tirat pel dret tot i el canvi de parer de la Moncloa. El líder de Cs va presentar una proposició no de llei al Congrés en què demana a la cambra que doni suport “sense fissures” a la tasca de jutges i fiscals. A més, tot i que Delgado va insistir al matí que defensaran Llarena “fins a les últimes conseqüències”, Rivera va reclamar que el govern espanyol doni “tot el seu suport i assistència” al magistrat. “Hem vist com s’assenyalen els jutges, com se’ls rodeja als jutjats, com s’amenacen les seves famílies”, va denunciar. En la mateixa línia, va defensar que “avui és més important que mai que el Congrés sigui fort per controlar un govern descontrolat en mans de Torra i Puigdemont”. Amb un discurs gairebé calcat, Casado i Rivera aprofiten els cops de timó de Sánchez per buscar esquerdes en un govern debilitat.