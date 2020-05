El gir d'Arrimadas beneficia Cs i Sánchez manté lluny el PP, segons el CIS

El gir d'Inés Arrimadas beneficiaria electoralment Cs, que pujaria a costa de Vox i del PP, segons l'últim baròmetre del CIS publicat aquest dimarts. Es tracta d'una enquesta elaborada entre el 4 i el 13 de maig, de manera que inclou el pacte entre la formació taronja i el govern espanyol que va permetre que Pedro Sánchez obtingués l'aval del Congrés a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma el 6 de maig. Cs se situaria amb un 10,5% d'estimació de vot, mentre que a l'abril se situava en el 7,6% i a les eleccions del 10 de novembre va aconseguir un 6,8% dels vots. El PSOE es manté en primera posició amb el 31,1% de suports, a onze punts del PP –20,3%–, en unes xifres semblants a les del mes passat.

Qui a poc a poc veu com es redueix la seva intenció de vot és l'extrema dreta, que si el 10-N va aplegar el 15,1% dels suports ara ja baixa fins a l'11,3%. Al CIS de l'abril se situava en el 13%. Pablo Casado, per la seva banda, es manté relativament estable, tot i que ha perdut un punt respecte a l'abril. Als comicis va aconseguir el 20,8% dels vots, el mes passat el CIS li va atorgar un 21,1% i ara un 20,3%. Els conservadors consoliden la segona posició però es mantenen lluny dels socialistes. Pel que fa a Unides Podem, tindrien un 11,5% de suports, mig punt menys que fa un mes. Els partits independentistes catalans tenen un petit retrocés en aquesta enquesta respecte al mes passat, sobretot ERC, que passa del 3,3% al 2,9%. JxCat de l'1,4% a l'1,2% i la CUP puja una dècima, del 0,6% al 0,7%. Al País Basc, el PNB puja una dècima (1,3%) i EH Bildu dues (0,7%).

651x366 Estimació de vot maig 2020, segons el CIS Estimació de vot maig 2020, segons el CIS

Aquesta enquesta coincideix amb el moment de més tensió política des que va començar la crisi del coronavirus. Amb el PP i Vox escorats en l'oposició a Sánchez i l'executiu negociant amb altres forces minoritàries les majories al Congrés, el CIS pregunta a la ciutadania: "Creu que els partits i líders de l'oposició han de col·laborar i donar suport al govern, deixant les seves crítiques o discrepàncies per a un altre moment, o bé han de continuar criticant i oposant-se a l'actual govern en tot el que creguin?" La resposta és aclaparadorament a favor de l'entesa: el 74,9% creuen que s'han d'aparcar les divergències i un 19,7% que s'han de mantenir. El que aquest sondeig no té en compte són les protestes que els últims dies s'estan produint al carrer, originades al barri de Salamanca de Madrid.

Només un 14,3% confia en Casado

Més enllà dels suports al PP, el CIS no deixa en gaire bon lloc el líder del partit, Pablo Casado, en qui només un 14,3% dels enquestats confien. Són sis punts menys que el mes d'abril. Concretament, un 2,2% tenen "molta confiança" en el dirigent conservador, mentre que un 12,1% "bastanta". En canvi, un 44,3% en té "poca" i un 39,9% "cap". La valoració que en fan els espanyols de Casado és d'un 3,8 sobre 10. Qui en canvi en surt afavorida és Arrimadas, que és la segona líder política més ben puntuada, tot i suspendre amb un 4,3. A més, un 8,3% dels enquestats voldrien que la presidenta de Cs fos la presidenta del govern espanyol, per davant de Pablo Iglesias i Santiago Abascal i per darrere de Sánchez (33,2%) i Casado (10,8%).

Sánchez, per la seva banda, té la confiança del 37% dels participants en el baròmetre, dos punts menys que el mes passat. De tota manera, és molt alta la xifra d'espanyols que tenen o poca o gens de confiança en l'actual cap de l'executiu: un 62,2%. En aquesta línia, el líder del PSOE tampoc aprova –pels pèls– en la valoració i se situa en un 4,9 sobre 10.