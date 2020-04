Aplaudiments al guàrdia civil que va defensar la "lluita contra el clima contrari al govern"

24 hores després d'esclatar la polèmica, els membres del comitè tècnic del govern espanyol, que diàriament compareixen en roda de premsa, han fet pinya amb el general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago, que ahir va insinuar que el govern espanyol persegueix la llibertat d'expressió en ple estat d'alarma, fet que va obligar el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, a assegurar més tard que es tractava d'un "lapsus". En la compareixença d'avui, Santiago ha fet un breu discurs en què ha afirmat que no el guien ideologies, i la resta de membres l'han aplaudit durant uns segons.

Al final de la seva intervenció, en què, com és habitual, ha desgranat les actuacions de la Guàrdia Civil, Santiago ha fet una breu pausa i ha adoptat un to més personal. Ha rememorat els seus 40 anys de trajectòria, amb actuacions contra ETA i a l'estranger, i ha afirmat que en tot aquest temps l'ha guiat el principi que, per davant de tot, hi ha les persones. Per davant, ha destacat, de les ideologies. Ha acabat amb un "moltes gràcies" i la resta de membres del comitè tècnic (Fernando Simón i els portaveus de la Policia Nacional, l'exèrcit i el ministeri de Transports) s'han girat cap a ell i l'han aplaudit breument.

Simón fins i tot ha anat més enllà i ha pres la paraula per defensar el seu company de roda de premsa, si bé se li ha escapat que les paraules de Santiago no van ser les adequades. Simón ha criticat -"No és decent", ha dit- que es facin servir "errors" en els discursos per atacar un equip "tècnic que treballa amb la màxima honestedat". Després, en el torn de preguntes, que distribueix el secretari d'estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, no hi ha hagut cap qüestió referent a aquest tema, tot i que diversos periodistes n'havien plantejat algunes al xat de Telegram des d'on se centralitzen les peticions de preguntes.

La polèmica s'estén

Les paraules del general de la Guàrdia Civil han estat al centre de la polèmica política en les últimes 24 hores. El PP i Cs han demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Congrés de Diputats, i el partit taronja, també la de Santiago. La mesa de la cambra baixa decidirà aquest dimarts si es fan, i quan. Fonts governamentals situen la possible compareixença dijous.

El líder dels populars, Pablo Casado, ha traslladat la seva preocupació i ha posat en dubte que fos "un lapsus", tal com va assegurar aquest diumenge Marlaska. "Era bastant desenvolupada [l'explicació] com perquè fos un lapsus", ha afirmat en una roda de premsa telemàtica després de reunir-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per abordar un pacte d'estat arran de la crisi del coronavirus. En aquest sentit, Casado ha explicat que ha demanat a Sánchez que doni explicacions sobre quines "indicacions està donant en relació a la limitació de la llibertat d'expressió i d'informació a través de les xarxes socials". "L'estat d'alarma no pot ser una alarma d'estat, un estat d'excepció", ha afirmat. El líder dels populars ha tornat a insistir en la necessitat que el govern espanyol reti comptes en un moment en què té "poders excepcionals" i en què els conservadors posen en dubte la informació que es fa pública.

Vox, per la seva banda, ho ha denunciat a la justícia ordinària; el partit ultra vol que s'esclareixi qui ha donat ordres per destinar recursos de la Guàrdia Civil a "minimitzar el clima contrari a la gestió del govern" espanyol i a qui hagi complert aquestes ordres.