El govern espanyol "mobilitzarà" fins a 200.000 milions d'euros perquè les empreses puguin fer front al coronavirus

En plena onada d’acomiadaments de treballadors i de suspensió de l’activitat de les empreses pel coronavirus, el govern espanyol posa damunt la taula un segon pla per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia, que poden ser majúscules si la situació actual de confinament s’allarga. Sánchez ha anunciat una gran injecció econòmica dedicada a les empreses per fer front al coronavirus. "Mobilitzarem gairebé 200.000 milions d'euros, un 20% del nostre PIB", ha dit en roda de premsa després del consell de ministres. D'aquests diners, 117.000 milions seran públics i la resta de recursos privats. Per a Sánchez, es tracta de la "més gran mobilització de recursos econòmics de la història democràtica d'Espanya". Es tracta de diners que serviran per proporcionar "tota la liquiditat que necessitin" les empreses a través d'avals públics.

L'executiu també protegirà les empreses espanyoles de sectors estratègics com l'energètic, amb l'objectiu d'evitar que inversors estrangers, de fora de la Unió Europea, aprofitin la crisi del coronavirus per controlar les grans companyies espanyoles, que veuen com les seves accions perden valor. El que ha fet el govern estatal és introduir canvis a la normativa d'inversors estrangers. "El govern espanyol utilitzarà el dret de veto i impedirà que empreses estrangeres puguin adquirir empreses espanyoles en sectors estratègics aprofitant la caiguda del valor de les seves accions al mercat".

Per als autònoms, Sánchez ha anunciat que es flexiblitzen les condicions d'accés a les prestacions d'atur per als que tinguin pèrdues d'ingressos importants. La principal associació d'autònoms de l'Estat (ATA) considera insuficient la mesura. El seu president, Lorenzo Amor, ha demanat que se suspengui el pagament de la quota de tots els autònoms.

El Gobierno deja en la cuneta a los autónomos!!!!

Facilita la prestación de paro que ya tenemos y cotizamos por ella pero no suspende las cuotas de autónomos en un momento donde no ingresamos nada...

No está con los autónomos y no tiene ni idea de lo que necesitan autónomos pic.twitter.com/6RGEo8A0oL — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 17, 2020

Moratòria de les hipoteques i de la factura de llum, aigua i gas

El consell de ministres ha aprovat noves mesures centrades en les empreses i els treballadors, però també iniciatives socials, com una moratòria en el pagament d’hipoteques per a les famílies més vulnerables "perquè ningú perdi l'habitatge". També moratòries en el pagament de les factures de llum, aigua i gas per a les persones que vegin disminuir els ingressos a conseqüència de la crisi sanitària.

Entre les mesures aprovades destaca un decret llei en matèria laboral per flexibilitzar i agilitzar els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), tal com demanaven els sindicats i els empresaris. Entre les causes justificades per poder fer un ERTO per “força major” s’hi afegeix el tancament d’empreses o la suspensió de l'activitat pel coronavirus. A més, els expedients no necessitaran una negociació amb els sindicats, sinó que serà l’autoritat laboral de cada comunitat autònoma l’encarregada de donar-hi el vistiplau. I ho haurà de fer en un termini màxim de set dies.

Sánchez demana no acomiadar els treballadors

En el cas dels ERTO, els empresaris no hauran de pagar la part de cotització a la Seguretat Social dels treballadors, la de les contingències comunes, que habitualment han d'assumir per als empleats afectats per l'expedient temporal. "Faig una crida als empresaris: no acomiadin els treballadors. És una crisi temporal", ha demanat el president espanyol.

Segons el decret aprovat, els treballadors que siguin acomiadats temporalment d’empreses afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació pel coronavirus podran cobrar l’atur sense necessitat d’haver cotitzat un temps mínim mentre estiguin sense feina, i les prestacions que rebin no computaran com a consumides de cara a futurs períodes d’atur.

Dret a reduir la jornada però no a la prestació compensatòria

El reial decret també recull mesures que faciliten la conciliació als treballadors que tenen fills o persones dependents a càrrec pel tancament de centres escolars, centres de dia, etc. Els empleats que es trobin en aquesta situació podran adaptar o reduir la jornada laboral i evitar l’aplicació de sancions. “Resulta imprescindible assegurar la possibilitat que les persones treballadores s'absentin de la feina davant la necessitat d'atendre persones al seu càrrec” per les restriccions imposades per l’estat d’alarma, diu el decret.

Així, el treballador podrà demanar a l’empresa un horari adaptat a les seves necessitats o una reducció de jornada, que tindrà caràcter “temporal” i “excepcional”, que s’aplicarà només mentre durin les restriccions pel coronavirus. La reducció de jornada, a més, no requerirà cap preavís, i pot arribar fins i tot al 100% de reducció sense que el treballador pugui ser sancionat o acomiadat.

El que no recull el decret, tot i que el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, ho havia anunciat feia dies, és una prestació de la Seguretat Social que compensi aquesta reducció de jornada. És a dir, que els pares i mares que es redueixin la jornada per tenir cura dels fills mentre les escoles siguin tancades perdran també la part equivalent del seu salari sense cap compensació de l'Estat.