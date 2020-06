La cruïlla de la geometria variable al Congrés

Durant molt de temps Pedro Sánchez ha somiat pactar a dreta i esquerra, amb Cs i ERC, com amb l’última pròrroga de l’estat d’alarma. Però sap que la geometria variable al Congrés és un miratge: i més per les turbulències que pot generar amb els socis de coalició i investidura. No hi ha unitat a l’executiu, sobretot quan s’apunta als comptes del 2021, que poden ser un baló d’oxigen per a la legislatura. De moment, la quadratura del cercle ja ha generat tensions internes i externes en tots els partits implicats.

PSOE

Sánchez defensa el gir de Cs com a carta per pressionar el PP, diferents ‘barons’ l’aplaudeixen però desperta recels en sectors més a l’esquerra

A Pedro Sánchez tampoc li és fàcil tornar a explicar al seu partit l’interès per pactar amb Ciutadans. Però alhora s’està trobant amb l’aplaudiment d’alguns dels barons més crítics per l’acord d’investidura amb ERC, com el del manxec Emiliano García-Page, que acaba de firmar un segon pacte amb el partit taronja a la seva comunitat tot i governar amb majoria absoluta. L’oportunitat de la geometria variable es viu com una taula de salvació per a algunes ministres enfrontades amb Unides Podem. Les principals, les d’Hisenda, María Jesús Montero, i Economia, Nadia Calviño, la veu més ortodoxa dins l’executiu. Montero aprofita cada roda de premsa del consell de ministres per celebrar la possibilitat de pactar a dreta i esquerra. I des de Podem no amaguen el malestar perquè la portaveu de l’executiu defensi, per sobre de tot, els interessos del PSOE des de la tribuna de la Moncloa. Al Congrés, la portaveu socialista, Adriana Lastra, manté especial sintonia amb el bloc de la investidura, mentre que en les negociacions amb Ciutadans entren en joc membres de l’executiu.

UNIDES PODEM

Divisió dins del govern espanyol i el partit per la possibilitat d’aixecar el veto a Cs als comptes: Garzón els avala i Asens hi tanca de ple la porta

Si hi ha un partit que recela de Ciutadans en el joc de caramboles al Congrés és Unides Podem. El tercer pacte amb la formació taronja ha dividit els ministres del partit lila que conformen el govern i també ha aixecat polseguera en el grup parlamentari. El líder del partit lila, Pablo Iglesias, es va presentar a les últimes eleccions com un escut en contra de la formació taronja i l’única garantia de fer complir al PSOE les promeses progressistes. Però la necessitat de supervivència de la legislatura ha obert fissures en el si de l’executiu. Dos ministres, Alberto Garzón (Consum) i Yolanda Díaz (Treball), s’han mostrat partidaris d’intentar pactar els pressupostos. La disputa és, d’una banda, entre les màximes de “programa, programa, programa” que defensava Iglesias quan no era al govern i, de l’altra, les d’“acord, acord, acord”. El líder dels comuns, Jaume Asens, dijous va ser meridià: va dir que uns comptes eren “incompatibles” amb Cs. Fonts del partit reconeixen que hi ha debat intern i que un sector més pragmàtic creu que tindria sentit pactar amb Cs davant la situació d’emergència generada pel coronavirus.

ESQUERRA

Els republicans es reivindiquen com a soci i alerten la Moncloa que “si no es compleixen els compromisos s’acabarà la legislatura”

Ningú ha qüestionat dins d’Esquerra el fet de recuperar la iniciativa i tornar a pactar amb el govern espanyol. De fet, el retorn a l’abstenció en la pròrroga de l’estat d’alarma va generar menys fissures que la decisió setmanes enrere de votar no, de la qual es va despenjar el diputat de Sobiranistes Joan Josep Nuet. Però els republicans sí que són davant d’un joc d’aliances que els posa en una situació complicada a Catalunya, pendent de quan el president de la Generalitat, Quim Torra, decideix convocar eleccions. Per als republicans és “incompatible” un pacte amb Cs pels pressupostos i alhora amb Esquerra. Si fos així, advertia el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, suposaria el final del bloc de la investidura. La Moncloa manté que ERC és un “soci prioritari” i té la intenció de tornar a convocar la taula de diàleg al juliol, tot i que encara no hi posa data. Però alhora ha vist que mirant cap a la dreta pot trobar els republicans més disposats a negociar per fer-se valer a Madrid i reivindicar-ho davant de l’electorat en el moment que Torra premi el botó d’eleccions.

CIUTADANS

Malestar a l’executiva pel gir estratègic d’Arrimadas i la falta de negociació i comunicació amb el grup parlamentari

L’aixecament del veto a Pedro Sánchez està comportant turbulències a Ciutadans. A la dimissió d’alguns quadres s’hi suma la indignació de part del grup parlamentari per la falta de negociació i comunicació sobre els acords. “Ens n’estem assabentant per la premsa”, assenyala un membre del partit. Amb la baixa per maternitat de la nova líder del partit, Inés Arrimadas, la nova cara visible és el portaveu al Congrés, Edmundo Bal, que porta defensant des de fa setmanes la mà estesa al govern espanyol per “responsabilitat”. L’últim missatge d’Arrimadas va ser la porta oberta a aprovar uns pressupostos de reconstrucció amb l’acord del PP i el PSOE. Aquesta és la tesi que ha seguit defensant Bal. Dimecres passat, durant el debat de pròrroga de l’estat d’alarma, instava els dos grans partits espanyols a deixar enrere “la política de rojos i fatxes” i “prendre decisions difícils”. L’eurodiputat Luis Garicano s’hi afegia divendres i demanava una treva de sis mesos per a la reconstrucció. Cs confia acostar-se als sectors més conservadors del PSOE i seguir jugant la carta de la rellevància amb deu diputats.