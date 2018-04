Els joves d'Altsasu neguen l'acusació de terrorisme en el primer dia de judici a l'Audiència Nacional

Els vuit joves acusats de l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles el 2016 a Altsasu (Navarra) han negat en el judici la seva participació en els fets i que dirigissin o integressin un col·lectiu de l'entorn d'ETA per expulsar les forces de seguretat de l'Estat del País Basc i Navarra. A l'Audiència Nacional de San Fernando de Henares s'ha iniciat avui el judici per la baralla amb un tinent i un sergent de la Guàrdia Civil i les seves parelles la matinada del 15 d'octubre del 2016 durant les festes d'Altsasu al bar Koxka.

Els acusats, set d'ells d'entre 21 i 24 anys d'edat i un vuitè de 31, s'enfronten a penes d'entre 12 i 62 anys de presó per lesions i amenaces terroristes i s'han negat a contestar al fiscal i a les acusacions, entre les quals hi ha l'exercida pel Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme. La fiscalia atribueix als acusats una actuació vinculada al col·lectiu Ospa Eguna, que denuncia l'elevada presència de les forces de seguretat de l'Estat al País Basc i Navarra.

Ohian Arnanz, per a qui es demana la pena més elevada –62 anys i mig de presó– i un dels tres que estan a la presó provisional, ha reconegut que va ser al bar Koxka, però ha assegurat que no va participar en el conflicte, tot i que durant la instrucció va negar haver estat al local. "M'anava tot molt gran", ha assegurat a preguntes del seu advocat per justificar els motius pels quals al principi va negar la seva presència. Al llarg del seu interrogatori ha explicat que un noi del seu poble el va portar fins al fons de bar perquè no entrés a la baralla, i ha insistit que no va amenaçar els agents. Arnanz, que ha negat que formi part del col·lectiu Ospa Eguna, ha subratllat que no sent animadversió per cap cos policial. "Mai he tingut problemes ni altercats amb la Guàrdia Civil", ha remarcat.

Un altre dels acusats empresonat, Jokin Unamuno, ha afirmat que quan va entrar al bar es trobava en condicions d'embriaguesa i es va enfadar amb els agents perquè li havien posat quatre multes, dues de trànsit per circular en direcció contrària i les altres per infraccions contra la seguretat ciutadana. "Els vaig dir que tenien molta barra perquè es dedicaven a omplir de multes els joves del poble i després anaven als bars", ha dit Unamuno, que s'enfronta a 50 anys de presó. Ha afegit que no va pegar a ningú, "ni dins, ni fora, ni a la porta del bar", i ha subratllat que no va sortir de l'establiment fins després, quan va veure "el tinent estès a terra i una dona a sobre protegint-lo amb el cos". Unamuno ha reconegut que va acudir a alguna assemblea preparatòria d'Ospa Eguna, però de manera "molt esporàdica", alhora que ha lamentat el que va passar en un "context de festa, a les cinc del matí" i quan "tothom estava bastant begut".

El tercer acusat que és a la presó, Adur Ramírez, per a qui també demanen 50 anys de presó, ha afirmat que no va estar "tota la nit" al bar i ha negat que sigui un cap d'Ospa Eguna, malgrat haver participat en actes d'aquest moviment. "Fa anys, quan jugava a pilota, vaig coincidir al mateix club amb un fill d'un guàrdia civil i no hi va haver cap problema", ha comentat.

Durant els interrogatoris, els advocats han fet veure que el tribunal no ha admès diverses de les proves que s'han proposat, com una foto d'un encausat al bar o el vídeo que un altre va gravar en arribar a l'establiment, quan ja s'havia acabat la trifulga.

També han declarat els cinc acusats que es troben en llibertat: quatre que s'enfronten a 50 anys de presó i l'única dona imputada, que s'enfronta a 12 i mig. Tots han negat la seva participació en l'agressió i que formin part de cap col·lectiu abertzale o vinculat amb ETA. Al més jove, Jon Ander Cob, de 21 anys, el va situar en el lloc dels fets la parella del tinent ferit, amb la qual, segons ha dit l'acusat, va coincidir a l'institut. "Crec que és una confusió visual, no crec que sigui un error per mala intenció".

Julen Goicoechea, que es defineix com una persona pacífica i client habitual del bar Koxka, va pensar que el tumult era "una història més de les que hi sol haver", però ha assenyalat que només va a aquest local a "riure una mica amb els amics, prendre una copa i intentar lligar". "Soc ignorant en el món de la política i em considero apolític", ha dit Goicoechea, que també creu que ha sigut reconegut per una confusió i suposa que no és per mala fe. En el mateix sentit, Aratz Urrizola ha dit que va ser al bar Koxka però ha indicat que va ser abans de l'incident.

Iñaki Abad, el de més edat, 31 anys, s'ha qualificat de "políticament inactiu" i ha comentat que al bar en el qual treballava tenia un tracte normal amb el tinent i la seva nòvia, de "cambrer a client". "No he tingut cap problema amb ells", ha emfatitzat. Segons ha explicat, Abad va gravar amb el seu propi mòbil un vídeo quan passava pel bar Koxka camí d'un altre local i el sergent li va donar un cop amb la mà i li va tirar el telèfon a terra.

L'única acusada, Ainara Urquijo, ha dit que va arribar al bar Koxka quan ja s'havia produït l'incident i ha reconegut que va discutir amb la Policia Foral en veure que havien detingut Unamuno, però ha negat que hagués amenaçat la parella del sergent.

Amnistia Internacional exigeix que es retiri l'acusació de terrorisme

Un nodrit grup de familiars i amics s'han personat a la seu de l'Audiència Nacional de San Fernando i han aplaudit l'entrada i la sortida dels acusats. També hi han assistit representants de Podem i EH Bildu i el vicepresident del Parlament de Navarra, Unai Hualde, de Geroa Bai, que han manifestat que veuen desproporcionada l'acusació de terrorisme per als acusats.

En la mateixa línia, Amnistia Internacional ha exigit la retirada de les acusacions de terrorisme. "Aquesta acusació representa un ús flagrant de les lleis antiterroristes espanyoles", diu en un comunicat Eda Seyhan, responsable d'AI en matèria de terrorisme. Segons Seyhan, els càrrecs són "totalment inadequats" i és per aquest motiu que considera que s'han de retirar. "Aquest cas és emblemàtic dels perills que s'amaguen en una legislació àmpliament redactada, que pot ser usada per tipificar un acte criminal molt allunyat de qualsevol amenaça de terrorisme", ha afirmat.