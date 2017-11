Una delegació d'alcaldes viatjarà dimarts a Brussel·les per "internacionalitzar" el Procés

"Anirem a Brussel·les perquè ens escoltin". Aquestes han sigut les paraules del president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, en una roda de premsa conjunta amb l'Associació de Municipis per la Independència, en què han explicat que dimarts de la setmana que ve viatjaran a Brussel·les per "internacionalitzar" la situació política de Catalunya des del punt de vista del món local. "Volem explicar la nostra versió", ha dit Buch, perquè tot no va començar en el referèndum de l'1 d'octubre: "Això va començar fa molts anys".

L'AMI i l'ACM també s'han compromès a donar suport a una "aturada de país" en cas que hi hagi "consens". De moment, el 8 de novembre està prevista una vaga general convocada per la Intersindical, però la Taula per la Democràcia està treballant perquè hi hagi una mobilització general aquell dia a tots els sectors.

La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha assegurat que, aquest dijous, Espanya, amb l'empresonament de mig Govern, va "deixar de ser un país democràtic". "Exigim a la comunitat internacional que deixi d'obviar-ho i deixi de mirar cap a una altra banda", ha sentenciat Lloveras. Encara no hi ha una agenda de trobades tancada a Brussel·les per a aquesta delegació, però s'aprofitaran els contactes ja teixits a escala municipal.

Coordinació a escala local

L'AMI i l'ACM també impulsen una taula de coordinació local per teixir una estratègia conjunta amb consells comarcals i diputacions per refermar que el "Govern legítim" de Catalunya és el que presideix Carles Puigdemont. "Ens coordinarem amb qui vulgui coordinar-se", ha dit Buch, i ha assenyalat els actors de la Taula per la Democràcia, ANC i Òmnium. "Volem treballar plegats en la defensa i institucions del país", ha dit el president de l'ACM.

La presidenta de l'AMI ha explicat que, aquest dijous, després de l'empresonament de mig Govern, van veure la necessitat de trobar-se per consensuar accions de cara a la setmana que ve. Lloveras ha constatat que el món local "expressa el suport inequívoc a la democràcia" i que només reconeix el Govern escollit a les urnes. També denuncia la vulneració de drets fonamentals i exigeix l'alliberament de presos, que ara ja són 10. En aquest sentit, dijous vinent, dia 9, també acompanyaran a declarar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament al Tribunal Suprem, en una vista que aquest dijous va quedar ajornada a petició dels advocats.

Les executives de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis s'han reunit aquest divendres a Barcelona després de l'empresonament de mig Govern i del seu vicepresident, Oriol Junqueras. La trobada ha començat a les 13.00 h i estava previst que atenguessin els mitjans de comunicació a les 14.00 h. Tanmateix, la discussió s'ha allargat una hora més i la trobada s'ha acabat passades les 15.00 h.