Un 78,7% dels catalans es mostren partidaris del referèndum

"¿Els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum?" Feia dos anys que el Centre d'Estudis d'Opinió no preguntava pel referèndum, però el primer baròmetre del 2019 recupera una qüestió que continua sent protagonista en el debat polític català. Els resultats es mantenen, si fa no fa, invariables, i el 78,7% dels catalans es mostra "molt o bastant d'acord" amb la convocatòria d'una consulta, que el CEO no detalla si ha de ser sobre la independència. En contra s'hi situen el 14,8% dels catalans.

"Hem incorporat aquesta pregunta perquè hi ha un debat sobre el dret a decidir", ha explicat el director del CEO, Jordi Argelaguet, que voluntàriament ha descartat que el Baròmetre preguntés per quin tipus de referèndum prefereixen els catalans. "Hem procurat no precisar quin tipus de referèndum perquè ni està convocat ni sembla que hi hagi una correlació de forces que pugui fer pensar que s'habiliti aquest referèndum", ha afegit.

L'opció pro-referèndum és molt majoritària entre els votants dels partits independentistes, però també ho és entre els dels comuns (85%), que defensen obertament el dret a decidir i fins i tot entre els del PSC (59,9%), malgrat que els socialistes s'oposin frontalment a consultar sobre la independència. Un 40,7% dels de Ciutadans i un 44,5% entre els del PP també estan d'acord en què els catalans decideixin "el seu futur com a país votant en un referèndum".

Es consolida la distància entre el sí i el no

Pel que fa estrictament a la independència, els partidaris del sí (48,4%) mantenen els quatre punts d'avantatge respecte als del no (44,1%) que ja van obtenir en l'últim baròmetre, l'any passat. Les dues opcions creixen un punt respecte el Baròmetre del passat mes de novembre i en aquesta ocasió baixen els indecisos, 5,8%, i els que prefereixen no contestar la pregunta, l'1,7%.

Pel que fa a la tradicional pregunta de resposta múltiple, els partidaris de l'estat independent (39,7%) continuen per davant dels que defensen que Catalunya sigui una comunitat autònoma (26,3%) i els que consideren que la millor opció seria optar per un estat federal (21,5%). Continua a la cua el grup de ciutadans que veuria amb bons ulls la desaparició de les autonomies (5,9%).

Monarquia o República

No és gaire habitual que el Baròmetre del CEO pregunti per la preferència de la ciutadania pel que fa a la forma de govern. En aquesta ocasió fa escollir els enquestats entre Monarquia i República. Tres de cada quatre catalans (75,9%) prefereix la forma de govern republicana, mentre que el 12,3% considera que la monarquia és el millor sistema.

Per votants, els més republicans són els dels partits sobiranistes, per sobre del 90% tant pel que fa a ERC, com la CUP, JxCat i els comuns. La república també és l'opció preferida per als votants socialistes (69,8%). En canvi, els més monàrquics són els votants de Cs (57,1% a favor de la monarquia) i del PP (55,6%).