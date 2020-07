La jutge desestima el recurs de la Fiscalia i valida que Junqueras, Rull i Turull surtin de la presó per treballar

Nou revés per la fiscalia pel que fa els seus recursos en contra de que els presos polítics surtin de la presó per anar a treballar. La titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha validat aquest dimarts que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i que els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull puguin sortir de la presó per anar a treballar d'acord amb l'article 100.2 del reglament penitenciari. Per tant, els escrits en contra que hi va presentar el fiscal han quedat rebutjats. Amb aquest decisió de la magistrada, tots els presos polítics ja han rebut l'aval judicial al 100.2 -que els permet sortir a treballar o a fer voluntariat- i queden pendents de que es resolgui el tercer grau.

En les tres resolucions que s'han conegut aquest dimarts, la jutge ha desestimat la petició de la Fiscalia de Barcelona que reclamava deixar sense efecte els acords de la junta de tractament de la presó de Lledoners que permetien a Junqueras, Turull i Rull sortir diverses hores entre setmana de la presó per dur a terme les seves activitats laborals. En els tres escrits, la jutge considera que els factors negatius que argumenta el Ministeri Fiscal en el seu informe d'oposició "queden desvirtuats pel nivell rellevant" dels factors positius dels tres líders independentistes.

En el cas de Junqueras, la jutge desestima la pretensió de la Fiscalia que per optar a les sortides previstes per l'article 100.2 se sotmeti a un programa per interioritzar que les lleis cal complir-les, ja que considera que l'exvicepresident català "ja és conscient d'això" i que ara reconeix que "les coses s'haurien d'haver fet d'una altra manera" i que la seva conducta va originar conseqüències que no eren "desitjades".