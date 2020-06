Els comuns es desmarquen de Podem i defensen investigar al Congrés la implicació de González en els GAL

La lleialtat de Podem amb el PSOE arriba fins al punt que el seu portaveu al Congrés, Pablo Echenique, ha qualificat de "distracció" investigar la implicació de l'expresident espanyol Felipe González en els GAL. Aquest matí en una entrevista a TVE ha assegurat que "tothom sap què va passar" i ha recordat que l'exministre José Barrionuevo i l'exsecretari d'estat de Seguretat Rafael Vera van ser condemnats a presó. D'aquesta manera s'oposava Echenique a la iniciativa d'EH Bildu de sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació a la cambra baixa, a la qual s'han acabat sumant aquest dijous la resta de formacions sobiranistes i nacionalistes: Esquerra, JxCat, la CUP, el PNB i el BNG.

L'oposició de Podem compta amb fissures al grup parlamentari i els comuns han anunciat a través de Twitter la seva discrepància: "La ciutadania mereix saber tota la veritat de fets tan greus com el terrorisme d'Estat. L'expresident González hauria de ser el primer a donar aquestes explicacions. En Comú Podem estarà al costat de la transparència en les iniciatives que tractin d'esclarir la veritat al Congrés".

La ciutadania mereix saber tota la veritat de fets tan greus com el terrorisme d'Estat. L'expresident González hauria de ser el primer a donar aquestes explicacions. En Comú Podem estarà al costat de la transparència en les iniciatives que tractin d'esclarir la veritat al Congrés — En Comú Podem (@EnComu_Podem) June 18, 2020

Arran de la publicació de documents desclassificats de la CIA que recullen les sospites que hi havia a Espanya l'any 1984 sobre la vinculació de González als GAL, les formacions sobiranistes de la cambra baixa s'han activat per reobrir aquest cas, que judicialment va tenir conseqüències per a diversos dirigents socialistes i també per a alguns policies. Però més de 30 anys després segueix sense esclarir-se la incògnita de qui era el senyor X, nom amb què la premsa va batejar el responsable màxim dels GAL. Les noves publicacions no demostren que González hi tingués cap paper i Echenique ha advertit que "no aporten res de nou i estan fetes amb retalls de la premsa espanyola". Així, el portaveu d'Unides Podem a la cambra baixa mostrava la seva "sorpresa" pel fet que alguns partits volguessin crear una comissió d'investigació sobre aquesta qüestió.

Encara ressonen expressions del líder de Podem, Pablo Iglesias, que el 2 de març del 2016 es va dirigir a la bancada del PSOE al Congrés recriminant que el seu expresident González tenia el "passat tacat de calç viva", en referència a l'enterrament dels exmembres d'ETA José Antonio Lasa i José Ignacio Zabala, assassinats per agents de la Guàrdia Civil en un dels crims més coneguts dels GAL.

Amb aquesta iniciativa, les forces sobiranistes no és la primera vegada que intenten posar entre l'espasa i la paret la lleialtat d'Unides Podem amb el seu soci de govern. Les últimes setmanes l'ofensiva per investigar la presumpta corrupció de la monarquia espanyola també ha fet dubtar el partit d'Iglesias, que en un principi no es va voler adherir a cap de les peticions i es va limitar a votar-hi favorablement quan van arribar a la mesa del Congrés. Després, però, els liles sí que han sigut proactius a l'hora de sol·licitar una investigació parlamentària a mesura que s'ha anat coneixent més informació sobre el presumpte cobrament de comissions de Joan Carles I per la construcció del tren d'alta velocitat de Medina a la Meca.