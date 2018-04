El govern espanyol destitueix la directora de l'escola dels Mossos per suposadament haver transportat urnes l'1-O

El ministeri de l'Interior, en aplicació de l'article 155, ha destituït la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), l'Escola de Policia de Catalunya, Annabel Marcos. El cessament s'ha produït després que el digital 'El Español' hagi publicat aquest matí que Marcos havia transportat urnes de l'1-O en un cotxe. El govern espanyol ha donat per bona la informació publicada i ha anunciat la "immediata destitució" de Marcos per haver "traslladat, amagades al seu cotxe, urnes per als centres de votació" del referèndum.

El ministeri ha apuntat que ha pres la decisió aprofitant la intervenció de la Generalitat i sota tres premisses. Una és per "l'absolut reconeixement a la professionalitat dels agents que integren els Mossos d'Esquadra", una altra per "vetllar pel compliment dels principis recollits a la Constitució i a l'Estatut" i una tercera per "garantir els drets i les llibertats de tots els ciutadans de Catalunya".