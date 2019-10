10 persones ingressen a presó només aquest diumenge pels aldarulls arran de la sentència i eleven a 28 la xifra d'empresonats

Des que van començar els aldarulls com a resposta a la sentència del Procés, avui és el dia que més persones han ingressat a presó pels aldarulls: fins un total de 10 persones arran del territori. Amb aquestes 10 ja són 28 les persones que han entrat preventivament a la presó per ordre d'un jutjat. En total, des de dilluns s'han arrestat almenys 194 persones a Catalunya, sumant les detencions practicades per la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, segons ha informat el ministeri de l'Interior.

D'aquestes 194, 104 ja han passat a disposició judicial (43 a Barcelona ciutat; 18 a Girona ciutat; 30 a Lleida ciutat i 13 a Tarragona ciutat) i s'ha decretat presó provisional per a 28 d'elles (16 a Barcelona, 5 a Lleida, 2 a Tarragona i 5 a Girona)

Les 76 persones restants han quedat en llibertat provisional. A la majoria els han retirat el passaport i els prohibeixen assistir a manifestacions, concentracions o acostar-se als punts on s'han produït aldarulls.

En general, els procediments estan oberts per delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions, entre d'altres, segons fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

13 detinguts pels aldarulls de dissabte a la nit

Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores tretze persones més pels disturbis d'ahir a la nit: aquest cop només a Barcelona. Tres dels tretze arrestats ho han sigut pels saqueigs en establiments que hi van haver ahir a la matinada al voltant de la plaça Catalunya, quan algunes persones van trencar els aparadors de tres botigues i hi van robar.

Coincidint amb les mobilitzacions de l'última setmana, els Mossos han explicat que han vist més vols no autoritzats de drons a Barcelona. En van detectar 53 divendres i 32 ahir. En algun dels 85 casos es va veure el propietari recollint el dron però per motius d'ordre públic no se'l va poder identificar en aquell moment, segons la policia. Els Mossos han recordat que "està prohibit fer volar aquest tipus d'aparells per damunt de la ciutat, zones d'edificis, sobre persones i de nit en general", així com en zones restringides com els aeroports o altres infraestructures. A part, aquesta setmana els Mossos han limitat l'ús de l'espai aeri a Barcelona: únicament hi poden volar aeronaus policials i autoritzades.