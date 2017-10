Una diputada socialista de Portugal avisa que intervenir mitjans públics seria propi de Franco

La intervenció dels mitjans públics catalans amb què ha amenaçat el govern espanyol "seria una solució a l'estil de Franco". Aquesta ha sigut la valoració de la diputada portuguesa del grup socialista Ana Gomes sobre la possibilitat que l'executiu de Mariano Rajoy compleixi l'amenaça de prendre el control de TV3, Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies com a part de l'aplicació de l'article 155.

"No puc imaginar que això sigui veritat perquè violaria els principis de l'estat de dret", ha dit en declaracions als periodistes des d'Estrasburg. Gomes ha subratllat que els mitjans públics han de poder incloure tots els corrents de pensaments, agradin o no. Intentar controlar-los des del govern, ha subratllat, coartaria les llibertats i aniria contra els valors del Tractat Europeu.

La situació actual a Catalunya se segueix a l'Eurocambra amb molta preocupació. Gomes ha criticat per "poc neta" la manera com va actuar el Parlament de la Generalitat per avançar en el procés independentista, però ha defensat que això no és excusa per impedir a la gent que voti, i molt menys reprimir-la amb la força. "Mai s'hauria hagut d'arribar a aquest punt", ha lamentat la diputada portuguesa.

Gomes ha insistit que és partidària d'una solució federal que passi per reformar la Constitució espanyola. "És clar que la Constitució actual no serveix per incloure Catalunya [a Espanya] i s'ha de negociar i pactar", ha insistit. La solució federal, segons Gomes, reconeixeria la realitat diversa d'Espanya.

Sobre el paper del PSOE, partit amb qui comparteix grup a al Parlament Europeu, ha defensat la voluntat de diàleg que va mostrar el seu líder, Pedro Sánchez. Gomes ha criticat, però, que el partit no s'hagi desmarcat clarament de les mesures del govern espanyol: "No entenc que molts del PSOE donin suport a les posicions extremistes del PP que no condueixen al diàleg".

Una qüestió europea

La diputada socialista ha defensat aferrissadament la intervenció d'Europa en l'enfrontament entre la Generalitat i el govern espanyol. "Europa ha intervingut en molts assumptes, tant interns com externs, i no podem anar donant lliçons de resolució de conflictes si després no ens les apliquem", ha lamentat Gomes, que té una llarga carrera com a diplomàtica.

Sobre la possibilitat d'una mediació en el cas de Catalunya, ha defensat que dins de la societat espanyola hi ha de sorgir la voluntat de negociar. "Hi ha veus, però menys de les que voldríem per culpa de la tendència centralitzadora de l'Estat", ha reconegut.