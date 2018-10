El discurs de Torra, en deu frases: "Hem d'exigir-nos que la mobilització sigui no violenta"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet seu els comentaris que va fer l'expresident Carles Puigdemont criticant els incidents que hi va haver ahir al Parlament i a la Via Laietana per commemorar l'1-O i ha reiterat el seu compromís en fer efectiu el mandat del referèndum amb un ultimàtum al president espanyol: si al novembre no accepta impulsar un referèndum pactat, vinculant i avalat internacionalment, l'independentisme li retirarà el suport al Congrés.

"Aquest ha estat un cap de setmana llarg per celebrar una gran victòria, la de la democràcia, que va vèncer la intolerància, una victòria democràtica, però, que malauradament s'ha vist malmesa per uns fets aïllats que no són representatius i cal fer autocrítica. El camí de la independència no és aquest, l'1-O es va fer a cara descoberta, hem d'exigir-nos que la mobilització sigui no violenta".

"No hem de rebaixar la intensitat de la mobilització, però cal ser més intel·ligents políticament, fent autocrítica, nosaltres els primers, i avui mateix el conseller d'Interior, Miquel Buch, demanarà comparèixer a petició pròpia al Parlament".

"Els dirigents polítics ens hem d'explicar més, és responsabilitat de tots, però especialment meva, cal parlar més clar a la ciutadania".

"Cal tornar al treball unitari de l'1-O i que s'acabi aquest mirar-se de reüll constant. El primer d'octubre va ser possible per una cadena de complicitats que si no aconseguim refer serà molt difícil que guanyem".

"La paciència dels catalans no és infinita. El marge de Pedro Sánchez s'ha acabat. Qui posa en risc la normalització política és ell impedint el dret a l'autodeterminació i mantenint els presos polítics a la presó. Avui li enviaré una carta per tornar-nos a reunir el més aviat possible. Si no hi ha proposta per exercir l'autodeterminació abans de novembre, l'independentisme no podrà garantir cap mena d'estabilitat al Congrés al senyor Pedro Sánchez".

"No ens esperarem eternament. Avancem per fer efectiva la República mentre oferim a l'estat espanyol una oportunitat per reenganxar-se al camí de la democràcia i la llibertat. Oferim abandonar la unilateralitat, ara bé, la decisió és seva. Nosaltres avancem sense més espera".

"La solució no és un nou Estatut perquè el dret a l'autodeterminació no em correspon a mi, sinó al poble de Catalunya. El Govern està compromès a complir amb el mandat del referèndum amb totes les conseqüències".

"No acceptarem un judici que és injust ni cap sentència que no passi per l'absoució i per això apel·lo a la mobilització permanent perquè no podem acceptar aquesta situació".