La marxa de l’1-O acaba amb incidents al Parlament

La tensió als carrers i les càrregues dels Mossos d’Esquadra van tancar una jornada de reivindicació pel referèndum de l’1 d’Octubre en què les crítiques al Govern van ser nombroses. Marcada per les jornades prèvies, amb l’actuació dels antiavalots contra els independentistes que dissabte intentaven boicotejar la manifestació del sindicat policial Jusapol, la marxa que ahir al vespre va recórrer el centre de Barcelona va acabar amb incidents amb la policia. També se’n van registrar a Girona i Lleida.

A les 10 de la nit, quan feia estona que s’havia acabat l’acte convocat per les entitats aglutinades en la Plataforma 1 d’Octubre, agents antidisturbis dels Mossos d’Esquadra van començar una càrrega per desallotjar el Parc de la Ciutadella, que els manifestants havien ocupat fins al punt d’arribar a la porta del Parlament. Eren uns quants centenars de persones, la majoria joves, que havien desatès les crides dels organitzadors i dels CDR per posar fi a la mobilització, i que van aconseguir saltar l’habitual perímetre de protecció de l’edifici parlamentari. Després de desbordar els agents que custodiaven el Parlament, van cantar Els segadors i van cridar consignes mentre omplien d’adhesius la porta.

Després de replegar-se cap a l’interior de l’edifici i blindar-ne els accessos -els manifestants en van intentar obrir la porta sense èxit-, la policia autonòmica va aconseguir desallotjar el parc amb una acció combinada. Diverses furgonetes d’agents antiavalots van reforçar l’operatiu i van aconseguir dispersar els manifestants disparant projectils de foam. Hi van participar també els agents que hi havia dins el Parlament, que aprofitant el desconcert per l’arribada de les furgonetes van sortir de dins amb escuts i armilles. En pocs minuts els agents van posar fi a la manifestació i als intents de resistir d’un petit grup.

Els Mossos també van haver d’actuar amb un altre grup de manifestants que es va separar de la marxa i va acabar a les portes de la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana de Barcelona. Els concentrats van començar a llançar petards i objectes contra l’edifici de la policia i contra els agents dels Mossos d’Esquadra que la protegien. Tot i que bona part de la gent en va marxar cap a les nou del vespre, alguns es van quedar increpant els policies fins que els agents els van dispersar amb les furgonetes i algunes càrregues. També es va frustrar l’intent posterior de muntar dues barricades a la Via Laietana.

Marxa de 180.000 persones

Els dos incidents van anar precedits d’un acte tens en què el record de l’1-O i el rebuig a la repressió va anar acompanyat de retrets per l’actuació de l’executiu autonòmic. Davant el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, els voluntaris que van traslladar les urnes des de plaça Catalunya fins al Parlament -en una marxa que va reunir 180.000 persones, segons la Guàrdia Urbana- van llegir alguns missatges contundents contra l’estratègia dels partits independentistes: “Abandoneu l’autonomisme o dimitiu, els nostres vots no són un xec en blanc”. “Dimitiu o desobeïu”, van cridar.

De fet, durant bona part de l’acte alguns concentrats van demanar la dimissió del conseller de l’Interior, Miquel Buch, per les càrregues policials en la manifestació de dissabte contra el sindicat Jusapol. Al manifest que van llegir diversos voluntaris, les entitats que formaven part de la plataforma organitzadora van demanar unitat als partits: “Primer, el país. Els discursos republicans no ens serveixen buits de contingut”. Torra i Torrent van abandonar l’acte enmig de xiulets. També va ser escridassada la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que va sortir del Parlament just quan s’acabava l’acte principal.

Incidents a Tarragona i Lleida

La policia també va haver d’actuar contra els manifestants a Girona i Lleida. Tarragona va ser l’única capital en què es va fer la marxa de l’1-O sense incidents. A Girona, la concentració davant la Subdelegació del govern espanyol es va descontrolar quan un grup de manifestants van tombar les tanques que protegien l’edifici i van llançar ous i llaunes de begudes als Mossos. Un agent va resultar ferit per un tall a la barbeta a causa de l’impacte d’un bastó. A Lleida també hi va haver tensió davant la Subdelegació del govern, i els CDR van denunciar que hi havia dues persones ferides per les càrregues.

Va ser el colofó d’una jornada en què la reivindicació pel mandat de l’1 d’octubre va derivar en més tensió al carrer entre independentistes i Mossos d’Esquadra.