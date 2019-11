7.000 persones es manifesten a Barcelona per reivindicar la desobediència en la jornada electoral: "Tots som Tsunami"

A poques hores perquè comencin les eleccions del 10 de novembre, 7.000 persones segons la Guàrdia Urbana s'han aplegat durant la tarda a tocar de la plaça Universitat de Barcelona convocades per Tsunami Democràtic durant la jornada de reflexió. La concentració, que es replica en uns 300 indrets més del país –segons la plataforma–, forma part de l'onada de protestes posteriors a la sentència del Tribunal Suprem que van començar el mateix dia que es va fer pública. Amb tot, aquesta manifestació té hora d'acabada, a les deu del vespre, amb l'objectiu que demà diumenge es voti amb normalitat als col·legis electorals.

Han PASSAT per davant de la facultat històrica de la Universitat de Barcelona diversos grups musicals, entre els quals Els Amics de les Arts, l'Elèctrica Dharma, Ebri Knight i Miquel del Roig, entre molts d'altres. La protesta ha estat en tot moment festiva, però també reivindicativa amb crits constants a favor de la llibertat dels presos polítics i de la independència i en contra de la repressió per part de l'Estat.

651x366 7.000 persones es manifesten a Barcelona per reivindicar la desobediència: "Tots som Tsunami" / MANOLO GARCÍA 7.000 persones es manifesten a Barcelona per reivindicar la desobediència: "Tots som Tsunami" / MANOLO GARCÍA

Ahir divendres a última hora la Junta Electoral Central va emetre un comunicat en què no prohibia la convocatòria, després de rebre una denúncia del PP. L'organisme electoral, seguint la doctrina del Tribunal Constitucional, assegura que "no té competències per prohibir de manera prospectiva i amb caràcter general la realització de qualsevol acte o manifestació durant la jornada de reflexió i la de votació". Però la JEC insta la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per garantir la "neutralitat" i, en concret, evitar que "les concentracions o manifestacions continguin lemes, símbols, proclames o actuacions en defensa d'idees o propostes exclusivament defensades per algunes candidatures". JxCat, ERC i la CUP han estat a la concentració, tot i que ni han fet parlaments ni han demanat el vot.

651x366 7.000 persones es manifesten a Barcelona per reivindicar la desobediència en la jornada electoral: "Tots som Tsunami" / MANOLO GARCÍA 7.000 persones es manifesten a Barcelona per reivindicar la desobediència en la jornada electoral: "Tots som Tsunami" / MANOLO GARCÍA

No és l'única convocatòria que ha fet el Tsunami aquestes últimes hores. Dilluns, l'endemà de les eleccions, ha anunciat un "Onze de Setembre de tres dies". A través d'un comunicat demana a la ciutadania que estigui disposada a desplaçar-se pel país i, fins i tot, sol·licitar un dia de festa o dormir fora de casa. Una altra cosa són els CDR. Aquest mateix dissabte els CDR han convocat a partir de les set del vespre entre plaça Universitat i el carrer Pelai amb la intenció de fer "una cercavila fins a la biblioteca", és a dir una manifestació fins a la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana. Els Mossos, però, han tallat els accessos a Via Laietana i han seguit de molt a prop als manifestants, que al cap d'una hora han començat a llançar objectes a la policia.

651x366 Els CDR intenten arribar a Via Laietana / MANOLO GARCÍA Els CDR intenten arribar a Via Laietana / MANOLO GARCÍA

El lema de la manifestació dels CDR era "Ho tornarem a fer" i l'acte es convocava a través de les xarxes acompanyat d'un vídeo on es podien veure nombroses barricades. Com en les últimes convocatòries, l'ajuntament ha retirat nombrosos contenidors del centre de Barcelona per evitar que es poguessin fer barricades. Pocs centenars de persones s'han sumat a la manifestació dels CDR mentre continuaven els concerts convocats pel Tsunami a la Plaça Universitat.

Els Mossos d'Esquadra tenen previst un dispositiu de cara a les mobilitzacions, a més dels efectius que han arribat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per a les eleccions de demà diumenge. Segons fonts del cos, no es preveu intervenir en la convocatòria del Tsunami, però sí que estan alerta per la crida que han fet els CDR, que creuen que podria ser més combativa , informa Pau Esparch.