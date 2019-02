Un detingut en la protesta dels CDR contra un acte de Vox a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona i n'han identificat dues més en la protesta que els CDR han convocat aquesta tarda entre Enric Granados i València, on el líder del partit d'extrema dreta, Jorge Buxadé, participava en un acte. Vox ha denunciat que els concentrats (els CDR i Arran havien cridat a mobilitzar-se en protesta per l'acte de Vox a Barcelona) els han increpat i han llançat pedres i objectes al cordó policial que els impedia arribar al local on se celebrava l'acte de l'extrema dreta. No obstant això, els CDR s'han desmarcat d'aquests fets en un tuit en què han assegurat que les persones que les han llançat no eren de la seva organització.

Furgons d'agents antiavalots han acudit a dissoldre les concentracions i han carregat contra els manifestants després que aquests, segons el cos, no escoltessin l'avís dels agents perquè deixessin de llançar objectes. Des del col·lectiu Sanitaris per la República s'informa que han atès una persona per una contusió a la cara, sense concretar en quin context s'ha produït. Des de Vox expliquen que malgrat la concentració l'acte s'ha desenvolupat amb normalitat.