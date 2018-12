Enquesta de l'ARA: Junqueras i Sànchez, els líders més ben valorats

“Des de Lledoners, alguns dels presos polítics estan reforçant els seus lideratges per seguir en la primera línia política quan surtin de la presó”. La frase és d’un estret col·laborador d’alguns d’ells i evidencia el ritme intens que es viu dins el centre penitenciari. “N’hi ha dos o tres que aspiren a sortir com a líders del moviment independentista”, afegeix. Un d’ells és el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que s’ha desmarcat de les lluites partidistes i aposta per treballar des de la societat civil. I els altres dos, que ja estan liderant les seves respectives formacions polítiques, encapçalen la valoració de líders de l’enquesta de l’ARA. El president d’ERC, Oriol Junqueras, és, amb un 6,58, el polític amb la millor nota mitjana dels dotze pels quals s’ha preguntat. I el segueix un dels principals impulsors de la Crida, Jordi Sànchez, amb un 6,06.

Tots dos basen la seva bona valoració en el notable que reben entre els votants independentistes: al voltant del 8 entre els d’ERC i JxCat i per sobre del 7 entre els de la CUP. Però també aproven quan es pregunta als votants dels comuns: un 6,5 per a Junqueras i un 5,2 per a Sànchez. La diferència entre ells dos és que el president d’Esquerra també té certes simpaties entre els votants del PSC (4,96) i fins tot entre els de Ciutadans (3,69). Sànchez, en canvi, arriba al 3,6 en el cas dels socialistes i cau fins a l’1,6 quan es pregunta als de Cs.

Segons l’enquesta, Junqueras i Sànchez són els líders més transversals del sobiranisme i superen la valoració dels seus companys a la Generalitat, al Parlament i a l’exili. Així, l’expresident del Govern Carles Puigdemont només és setè amb un 4,87, i l’actual cap de l’executiu, Quim Torra, vuitè amb un 4,61. I fins i tot entre els votants de JxCat (Puigdemont, tercer amb un 8,2, i Torra, cinquè amb un 7,13) surten més mal parats que Junqueras (8,28) i Sànchez (8,54). El president de la Generalitat rep un punt menys de mitjana que Puigdemont entre l’independentisme i ni l’un ni l’altre aproven quan es pregunta als comuns i molt menys a l’unionisme.

Tot i que no sempre es compleix, els líders polítics acostumen a estar ben valorats pels votants dels seus partits. És quan minimitzen el rebuig entre els votants dels altres que se situen en la part alta de la llista. Dels 12 polítics a examen, n’aproven cinc, tots d’ERC o JxCat. Ho fan el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la portaveu de l’executiu, Elsa Artadi. De fet, Artadi, que s’havia sondejat com el relleu de Puigdemont, obté millor valoració que Torra tant entre la ciutadania (5,27), com entre els votants de l’espai postconvergent (7,36).

El futur candidat d’ERC

Amb Junqueras a la presó i Marta Rovira a l’exili, Esquerra va confiar a Aragonès el lideratge del partit. Però, en cas que hi hagués eleccions, ¿seria ell el candidat a la presidència del Govern? Fonts del partit asseguren que aquesta no és una qüestió tancada. Per primera vegada, una enquesta pública pregunta per la valoració d’Aragonès -el partit ha preferit preguntar per Junqueras i Rovira en el baròmetre del CEO- i també per l’altra figura amb projecció al partit, el president del Parlament. Roger Torrent surt lleugerament per sobre en les valoracions tant entre els ciutadans com entre els votants d’ERC, dels comuns i de JxCat. De fet, és entre aquests últims que tant Torrent com Aragonès reben la seva millor nota, i tots dos suspenen quan només es tenen en compte els votants dels partits unionistes. El president del Parlament és, ara per ara, bastant més conegut que el vicepresident de l’executiu.

Pel que fa a la resta de líders polítics, l’únic que se situa en la frontera del 5 és el diputat de la CUP Carles Riera, que també aprova entre els votants de la resta de formacions independentistes. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, se situen per sobre del 4 -Colau aprova entre els comuns i la CUP i Iceta entre el PSC i els comuns-, i tanquen la llista la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, i el nou president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández.