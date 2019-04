Jordi Sànchez: "Pedro Sánchez és el mal menor, però no li donarem un xec en blanc"

El candidat de Junts per Catalunya Jordi Sànchez ha de seguir la campanya des de la presó de Soto del Real i mentre afronta a un judici per rebel·lió en què li demanen 17 anys de presó. Respon per escrit a un qüestionari de l’ARA.

Què l’ha portat a acceptar ser en la candidatura de JxCat en ple judici i quan estava centrat en la Crida?

Aquestes eleccions són molt importants. El sistema polític de l’Estat s’ha col·lapsat per la negativa a abordar una sortida democràtica a les demandes del 80% dels ciutadans. El bloqueig imposat a Catalunya pels partits majoritaris espanyols ha acabat atrapant i paralitzant l’Estat. Espanya pot viure amb una Catalunya independent, però no pot viure eternament bloquejant una solució per Catalunya.

Què pot aportar a JxCat? ¿Confia poder prendre possessió?

Vaig assumir ser cap de llista perquè el president Puigdemont m’hi va insistir i perquè els associats de la Crida m’ho van autoritzar. Amb Puigdemont ens vam conjurar; ell a Europa i jo a Espanya. Em rebel·lo quan ens pengen la llufa que anem a bloquejar. És fals. Anem a fer política. Confio prendre possessió.

Al Parlament es van negar a designar un substitut arran de les suspensions de Llarena. Quina serà la seva situació al Congrés?

El ple del Parlament va votar una resolució que rebutjava les suspensions. El que va fer la majoria de la mesa, amb l’oposició de JxCat, de no acceptar la nostra delegació de vot va ser un cop baix a l’opinió majoritària del ple. Al Congrés aquest debat no es produirà. Segur que la mesa no actuarà en contra del que voti el ple. El meu escó en cap cas quedarà buit.

¿Seguirà dirigint la política del grup de JxCat des de la presó?

Permeti’m que segueixi aspirant a l’absolució. Ni la rebel·lió ni la sedició han estat demostrades al judici. Si injustament soc inhabilitat, l’última paraula sobre la meva aportació a JxCat la tindran els companys.

Com porten tant vostè com Junqueras compartir judici però ser contrincants electorals?

Jo amb la tristesa per l’oportunitat perduda al no haver compartit llista. És el que necessitàvem per ser forts a Madrid i el que la nostra gent, la de l’1-O, demanava. Dit això, sempre és un plaer dintre del furgó de la Guàrdia Civil conversar amb l’Oriol sobre els astres, els forats negres o qualsevol anècdota de qualsevol papa medieval. És un pou de ciència.

¿Han parlat de l’opció de compartir grup parlamentari? ERC ho ha pactat amb Bildu.

L’objectiu de JxCat és guanyar i tenir grup fort per ser decisius. La nostra preferència era la unitat electoral per ser tots més forts, però ERC la va desestimar. La qüestió del grup tindrà el seu moment per proposar-se. És difícil entendre que algú vulgui una aliança amb Bildu i no amb el seu soci de govern.

Què va a fer JxCat a Madrid?

A fer política. A contribuir a desbloquejar la situació i a defensar sense embuts el que el sentit comú dels catalans apunta: el referèndum com a via democràtica de solució.

¿Vol fer política tot i que això suposi entendre’s amb Pedro Sánchez?

Sí, els independentistes a Madrid sabem que serem minoria i que haurem d’entendre’ns amb algú si volem fer política i no quedar arraconats. Sánchez és el mal menor. Però no li donarem un xec en blanc. Caldran fets, no paraules, ja les vam sentir en la moció de censura a Rajoy. Després no va correspondre.

¿Reconèixer l’autodeterminació és la condició per a la investidura?

Sense un compromís de solució dialogada a la crisi i que prevegi el referèndum ningú pot esperar el suport de JxCat. Catalunya ja ha fiat massa als governs d’Espanya i sempre n’ha sortit escaldada. No serveix l’amenaça del tripartit de dretes per obligar a regalar els nostres vots.

Com ha de ser el referèndum?

La voluntat de diàleg és tan gran que oferim definir conjuntament el recorregut cap al referèndum. N’hi ha que encara no s’han provat.

¿Si es parla d’un altre referèndum, no s’admet que de l’1-O no en va sortir un mandat?

Demanar perdó per l’1-O és una frivolitat i una irresponsabilitat històrica immensa. La base no s’ampliarà demanant perdó per l’1-O. Abaratir-ne el valor pot servir perquè a Madrid et rebin millor, però no per ajudar a solucionar la crisi amb Catalunya. No renunciem a tot el que representa l’1-O, va ser l’expressió lliure de més de 2,3 milions de persones reivindicant-se en un acte d’autodeterminació inèdit. El que va passar després, amb encerts i errors, no es pot entendre sense la violència i repressió de l’Estat.

Al programa afirmen que s’ha de “fer efectiva la República”. Com?

Sent forts a les urnes per negociar una sortida dialogada amb un referèndum com a mecanisme. Si novament la resposta de l’Estat és no, trobarem altres camins.

¿Estan disposats a forçar una repetició electoral?

Sánchez, si pot, pactarà abans amb Cs que amb nosaltres. Votar el PSC és apoderar indirectament Rivera, i això és tan mala notícia per a Catalunya com un govern del PP, Cs i Vox.

Quins efectes creu que tindria per a Catalunya la triple dreta?

Nefast. Tan nefast com un del PSOE i Ciutadans. Seran projectes de centralització accelerada i vulneració de drets i llibertats. S’ha de tenir molt clar abans de decidir el vot.

En el programa, JxCat inclou un indult si hi ha condemna. Vostè, però, havia dit que no el demanaria. Què ha canviat?

No ha canviat res. Jo no demanaré l’indult ni JxCat ho posarà com a condició per negociar. Si l’Estat ens condemna injustament, serà la seva responsabilitat corregir aquesta injustícia i, si no, serà el TEDH qui tindrà l’última paraula.

Proposen la derogació de la reforma laboral però Rajoy la va aprovar amb CiU. CiU es va equivocar?

JxCat al Parlament ja ha votat a favor de la derogació de la reforma laboral. I en tot cas JxCat no és CiU. És una llei obsoleta. Cal buscar un diàleg amb els agents socials i econòmics per blindar una nova llei.

JxCat és de centreesquerra?

JxCat és la llista més transversal i unitària de les que es presenten. JxCat és una força de progrés.

Què n’espera del judici?

Segueixo esperant i exigint l’absolució. Marchena és educat en les formes i, tot i que pren decisions legítimes com a president del tribunal, algunes són discutibles per als interessos i els drets de les defenses, com no poder visionar vídeos.

Després de la sentència, Torra parla del momentum . Què és?

Les finestres d’oportunitat es presenten sense avisar.

En funció dels resultats, ¿ERC voldrà forçar eleccions?

No crec que tingui cap motiu, i després del cicle electoral, menys. L’última paraula és del president, però no veig ni de lluny eleccions.