Ximo Puig: “En els darrers anys s’ha aconseguit aturar el creixement de l’anticatalanisme”

Ximo Puig (Morella, 1959) és el president de la Generalitat Valenciana. Des de fa mesos, com tots els presidents autonòmics, està gestionant la pandèmia i els seus efectes.

¿Està amoïnat per la transmissió comunitària del coronavirus que està començant a Catalunya?

Sí, tots estem molt preocupats. No només passa a Catalunya, sinó arreu d’Europa. Tenim una gran relació amb Catalunya i amb l’Aragó i s’ha de veure com som capaços d’encapsular els brots.

¿Estan prenent alguna determinació preventiva?

El que hem fet és estar atents a la capacitat de prevenir en el moment que aparega algun cas per tal d’aconseguir tota la xarxa de contactes. L’efecte Lleida ha arribat molt lluny, per exemple a Castelló hi ha un brot en una família que venia de Lleida. Tot s’ha de fer amb molta cura i sense estigmatitzar ningú.

Tenen rastrejadors a punt?

Ací hem vinculat l’atenció primària al sistema de rastreig. El global de l’estructura sanitària ha augmentat en 9.000 contractes i una part substancial està a l’atenció primària. No es pot donar cap missatge triomfalista, però els brots els tenim controlats.

¿El coronavirus ens ha despullat com a societat, per exemple amb el cas dels temporers de Lleida?

S’haurà de veure també de quina manera es produirà la verema. S’ha de parlar d’una qüestió estructural i la reconversió de tot el sector agrari en aquestes noves circumstàncies, i probablement això ha d’elevar els costos finals dels productes. S’ha de produir un nou equilibri en tots els productes de proximitat.

A València aterraven molts avions amb material. Vostès han tingut al voltant de 1.500 morts, molts menys que Catalunya o Madrid.

Ho hem fet de la millor manera que hem pogut, amb moltes errades. Vaig demanar perdó perquè inicialment no teníem subministraments suficients. Fou un tsunami i ens passà per sobre. Després de l’estat d’alarma ens vam posar a treballar en allò que sabem fer, que és comerciar, i en cap moment vam pensar de qui era competència. Tenim una gran relació amb la Xina. Hem tingut 30 vols, 1.000 tones de material sanitari, i vam estimular la producció pròpia.

Ha de ser obligatòria la mascareta?

L’única manera de vèncer la pandèmia és assolint la corresponsabilitat i aprenent a conviure amb aquesta situació. I això no pot ser amb un missatge permanentment autoritari.

El turisme és una part molt important (el 15% del PIB). Com ho fa per resistir les pressions del sector turístic, del sector de la restauració...?

Em preocupa molt què passarà a la tardor i l’any que ve. L’efecte sobre el turisme és terrible. I, malgrat que el que ha fet el govern d’Espanya respecte als ERTO és molt positiu, ¿quants mesos més podem mantenir aquesta situació? Estem parlant de prop de 4.000 milions al mes.

Espanya ha xifrat en 140.000 milions d’euros el que podria rebre del fons europeu del covid-19. Quants correspondrien al País Valencià?

Som sempre el 10%, malgrat que en necessitem més. Som la comunitat autònoma pitjor finançada. Sobre els fons europeus, es tracta d’encertar en la jerarquització de les inversions europees, i no tant de discutir la condicionalitat. Ara és més important que mai l’eficiència.

¿Estaria disposat a acceptar que Pedro Sánchez li donés el seu 10%, però amb la condició de fer retallades?

No, de retallades no en podem fer perquè estem per sota de la despesa mitjana espanyola. Volem convergir.

Pertany a un partit que governa regularment a Espanya i les males condicions de finançament es perpetuen. Quant trigaran a fer-se visibles reclamant la independència?

La independència no és la solució. En el cas valencià, volem que es federalitze el país, que hi haja igualtat entre ciutadans i singularitats entre les identitats. I soc d’un partit però soc president dels valencians.

¿El seu partit també deu tenir-hi alguna responsabilitat, no?

La ministra Montero no té res a veure amb el ministre Montoro. Han estat molt profitoses les 14 conferències de presidents. Falta més comunicació, més cogovernança, més capacitat d’entesa. Hi ha molta gent hostil respecte a Catalunya a la qual el president Torra els ha semblat que fins i tot diu coses normals.

L’han descobert.

Sí. Però vull dir per bé i per mal.

¿Veu a venir un acord sobre el finançament sense que hi participi Catalunya?

Per a nosaltres ha estat molt negatiu que Catalunya no estigui en espais multilaterals, perquè hi ha molts processos que si hi està present poden sumar molt més.

¿L’amoïna que el PSOE estigui buscant el suport de Ciutadans?

No. El que ha passat i el que ve és tan greu que ens hem de posar d’acord en 3 o 4 coses bàsiques.

¿En quin punt es troben les relacions amb Catalunya?

He estat el president que després de quasi 20 anys va entrar al Palau de la Generalitat de Catalunya. I va venir el president Puigdemont ací. Tenim un projecte propi que no està vinculat en termes polítics a Catalunya, però això no vol dir que no tinguem molts trets en comú, tenim una relació comercial prioritària i bàsica. Ara bé, hi ha un moment en què Catalunya entra en un debat intern que ho dificulta tot. El País Valencià no ha estat en l’agenda catalana, no és prioritat la relació amb la Comunitat Valenciana.

¿L’independentisme a Catalunya ha fet créixer l’extrema dreta al País Valencià?

No ho sé. L’anticatalanisme ha funcionat històricament a la Comunitat Valenciana, això és indubtable. En aquests darrers anys s’ha aconseguit aturar el creixement de l’anticatalanisme. Però dins del còctel divers del populisme de l’extrema dreta ajuda sempre aquesta qüestió.

¿Ara quan es comunica amb la Generalitat o amb el govern de les Illes Balears ho continua fent en català? En valencià?

En valencià s’entén perfectament. No vull contribuir en absolut a un debat superat.