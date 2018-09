Puigdemont no tornarà a optar a president si es concreta la República catalana

Carles Puigdemont ha anunciat aquest diumenge que no té previst tornar a optar a la presidència de la Generalitat si en aquest mandat es concreta la independència i es forma un "Govern republicà". "El desig ideal és no haver-me de presentar de president perquè significaria que hem superat positivament aquesta etapa i que hem entrat a la fase de construcció del Govern republicà", ha exposat en una entrevista conjunta amb el president Quim Torra publicada a 'El Punt Avui', que aquest migdia de diumenge s'emetrà a El Punt Avui TV.

Si es concretés la República, Puigdemont considera que seria el moment de deixar pas a "nous lideratges i noves formes polítiques" i considera que no tindria sentit tornar a ser candidat.

Preguntat per qui mana més actualment, si ell o Torra, Puigdemont respon taxativament: "Ell, per descomptat. Jo no dirigeixo". Per la seva banda, Torra considera que debatre qui mana més és "una polèmica de tertúlia", i reivindica que Puigdemont segueix tenint un pes específic molt important a l'hora d'internacionalitzar la causa sobiranista. El president recorda que Puigdemont segueix sent el líder de JxCat, encara que finalment no optés a president, i considera que des de la seva actual residència a Bèlgica s'ha convertit "en el líder del moviment independentista a nivell internacional".

Consell de la República

En les pròximes setmanes ha de definir-se el Consell de la República que JxCat i ERC van pactar crear per defensar la República catalana, i Puigdemont explica que l'objectiu serà "treballar per a Catalunya des de Bèlgica, Escòcia i Suïssa". Puigdemont liderarà l'òrgan, però assegura que no serà unipersonal: "És un òrgan plural i transversal com ha estat sempre el moviment independentista i ho ha de continuar sent. Seran decisions compartides i consensuades. No podem avançar d'una altra forma".

"Exhumar Franco de les institucions espanyoles"

Torra, per la seva banda, adverteix que Catalunya "viu en perill" i demana "accentuar" la reacció ciutadana davant la sentència del Procés, a més de demanar que s'"exhumi Franco" de les institucions d'un Estat que té "tics franquistes" i una "concepció totalitària". "Nosaltres voldríem que es tregui Franco de les institucions espanyoles, aquesta és l'autèntica exhumació que exigim. No n'hi ha prou amb treure Franco de la tomba, sinó de totes les estructures de l'Estat. Jo veig tics franquistes en moltes estructures de l'Estat i en moltes respostes de l'Estat", afirma.

Torra també augura una "tardor complicada" i fa una crida perquè la manifestació de la Diada sigui "massiva i la gent torni al carrer per donar força a la República catalana".

El president insisteix en "urgir" el president espanyol, Pedro Sánchez, a explicar el seu projecte per a Catalunya, però l'avisa: "Si algú pretén que en aquests àmbits de negociació els catalans no plantegem una i una altra vegada el dret d'autodeterminació, la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats és que no entén el punt en el qual està Catalunya".