Un micro obert enxampa Costa (JxCat) maniobrant amb Ciutadans contra Torrent

Les noves tecnologies, en concret les telemàtiques, han jugat aquest dimarts una mala passada al vicepresident primer del Parlament, Josep Costa. Durant la reunió de la mesa per videconferència d'aquest matí, tots els seus integrants han pogut sentir com el diputat de JxCat intentava maniobrar amb Ciutadans per unir-se contra el president del Parlament, Roger Torrent (ERC). El detall, de no poca importància, és que Costa es pensava que ningú el sentia.

"Hem començat a riure tots quan hem vist que Costa no era conscient de la situació", explica a l'ARA un dels testimonis dels fets. Segons ha avançat ElNacional.cat, durant la reunió de la mesa Costa ha trucat al vicepresident segon, Joan García (Cs), per demanar-li ajuda. Pensant que tenia el micro desconnectat i que ningú el sentia, li ha proposat que l'ajudés en una missió: exigir que els dos milions d'euros que el Parlament donarà al Govern per lluitar contra el covid-19 s'entreguessin per transferència bancària i no per xec. "Si fem això el president es posarà molt nerviós", asseguren diverses fonts que Costa li ha dit a García.

L'objectiu del vicepresident primer era intentar evitar una foto de Torrent donant els diners a la Generalitat, posant per cas, al vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès. Costa considerava que amb aquests dos milions d'euros Torrent buscava una acció de cara a la galeria: "Qui vulgui pagar-se una campanya d'imatge que se la pagui de la seva butxaca", ha pogut sentir tothom que deia el vicepresident primer. No fa tants anys, el 2011, el Parlament va entregar al Govern sis milions d'euros d'estalvi com a símbol d'austeritat. Va haver-hi una foto de Núria de Gispert entregant el xec a Artur Mas.

Costa li ha ofert contrapartides a García, segons asseguren els testimonis, i li ha dit que si li donava suport per assolir aquest objectiu ell obtindria el suport de JxCat en una altra qüestió, que no ha transcendit. La relliscada s'ha prolongat uns minuts. Costa tenia desendollats els auriculars i a la vegada parlava per telèfon, així que tots els esforços de diversos membres de la mesa per avisar-lo que la conversa era pública han sigut en va. "Nosaltres el sentíem i ell no ens sentia a nosaltres", resumeix un espectador dels fets.

Mala relació

L'anècdota és el reflex de la mala relació que tenen el president i el vicepresident del Parlament des de principis de la legislatura, malgrat formar part de la mateixa majoria independentista que dona suport al Govern. El detonant va ser el ple d'investidura frustrat de Carles Puigdemont. Torrent va ajornar aquell ple perquè considerava que no es donaven les condicions per a una investidura telemàtica, cosa que el va enfrontar a Costa –i a la resta de JxCat–. Des de llavors les relacions entre els dos membres de la mesa no s'han recuperat mai. Un dels últims xocs entre els dos es va viure amb l'elaboració dels pressupostos del Parlament.

Al finalitzar la reunió de la mesa, Torrent ha aclarit que els dos milions d'euros s'entregaran a la Generalitat per transferència bancària. No s'ha pogut evitar tornar a sentir rialles.