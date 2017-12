La Generalitat gestionarà la nòmina de desembre i la paga extraordinària als funcionaris

El consell de ministres ha aprovat aquest divendres diversos acords que desbloquegen algunes operacions econòmiques de la Generalitat per valor de 85 milions d'euros, però també ha acordat alguns punts que no comporten una despesa pressupostària específica. És el cas de l'acord que habilita el departament d'Economia per "aprovar les modificacions pressupostàries de l'exercici 2017 que afecten les despeses de personal de desembre". En total, la nòmina de desembre dels funcionaris de la Generalitat, en què s'inclou la paga extraordinària de desembre, ascendeix a uns 900 milions d'euros bruts, més de 600 nets.

Així, des que el govern de l'Estat va intervenir les finances de la Generalitat, el Govern ha pagat la nòmina dels funcionaris amb la seva pròpia tresoreria. Ho va fer el mes de setembre, el primer amb la no disponibilitat de crèdit ja aprovada, i ho va tornar a fer a l'octubre i al novembre.

Íñigo Méndez de Vigo ha dit que els treballadors públics treballen amb "professionalitat, eficàcia i neutralitat".

Amb la Generalitat encara sota l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que permet que l'Estat tingui les claus de les finances catalanes, el govern espanyol ha aprovat també fins a 32 acords per desbloquejar algunes operacions econòmiques de la Generalitat. Els acords, que ascendeixen en total a uns 85 milions d'euros, afecten diversos departaments, com Agricultura, Treball, Interior o Justícia.

Entre aquests pactes hi ha el nomenament de 172 funcionaris interins per al programa d'activació per a aturats de llarga durada del SOC, la reforma de l'Hospital de la Vall d'Aran i una subvenció de 700.000 euros per al festival Temporada Alta.