La Moncloa diu que busca amb el Vaticà una sortida per evitar que Franco sigui enterrat a l’Almudena

Les restes de Francisco Franco no poden enterrar-se a la cripta de l'Almudena perquè podria convertir-se en un nou lloc d'enaltiment del dictador, segons ha defensat aquest dimarts la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo.

En declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés de Diputats, Calvo ha explicat que durant l'entrevista que va mantenir dilluns amb el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, va acordar que l’executiu de Pedro Sánchez i l’Església intentarien "trobar una sortida" per inhumar les restes de Franco quan sigui exhumat del Valle de los Caídos, una sortida "que òbviament no pot ser l'Almudena".

Calvo ha recordat que l'Estat té l'obligació de vigilar que el dictador no sigui enaltit en cap punt d'Espanya, per la qual cosa les seves restes han d'enterrar-se "en un lloc en condicions de dignitat, però en cap lloc en què pugui ser objecte de cap tipus d'homenatge”.

L’Almudena és la catedral de Madrid, i és al centre de la capital espanyola. Fins ara l’Església havia defensat que no podria impedir la inhumació del dictador a la seu, perquè els familiars eren propietaris del sepulcre i no els podien impedir el seu ús. L’executiu afirma ara que preveu impedir que se l’enterri aquí, tot i que Calvo no ha precisat com ho pensen fer. La Conferència Episcopal havia arribat a suggerir que el govern espanyol pagués a la família Franco per enterrar les restes del dictador en algun altre lloc sense afluència pública.