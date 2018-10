L'excomissari Villarejo informava el marit de Cospedal dels moviments de la investigació del cas Gürtel

L'excomissari de policia José Manuel Villarejo va informar dels moviments de la investigació del cas Gürtel Ignacio López del Hierro, el marit de l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, que en aquell moment era secretària general del PP. Villarejo va informar López del Hierro dels moviments policials i les escoltes, i fins i tot van planificar conjuntament estratègies per minimitzar danys en la instrucció d'aquest cas de corrupció, segons informa Moncloa.com.

Les converses van tenir lloc entre el juny i el novembre del 2009, pocs mesos després de les primeres detencions pel cas Gürtel i el començament de les investigacions a l'extresorer del PP Luis Bárcenas. En els àudios difosos per aquest mitjà, es parla en clau: "És que em preguntava la nostra amiga... Diu, ara mira a veure si el teu amic sap per on aniran aquests". I el comissari respon: "Sí. Hi ha teca, hi ha molta teca".

En altres àudios se sent Villarejo advertint que hi ha qui està "xerrant coses" i, fins i tot, tots dos parlen del PSOE i d'Alfredo Pérez Rubalcaba, llavors ministre de l'Interior en el govern de José Luis Rodríguez Zapatero.

Batet critica que les gravacions de Villarejo "marquin l'actualitat política"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha dit avui que "no és bo" que les gravacions de l'excomissari José Manuel Villarejo "marquin l'actualitat política" i "molt menys que marquin l'acció política dels partits". En declaracions a la Cadena SER, Batet ha precisat que aquestes gravacions "es realitzen d'una manera absolutament il·legal, vulnerant tots els drets fonamentals haguts i per haver en la nostra Constitució", per la qual cosa "no poden merèixer gaire respecte".

Al seu parer, aquesta vulneració dels drets dels que són gravats no és bona per a la democràcia i el sistema democràtic. "Sabem que aquest senyor ha tingut moltes relacions. Ha mantingut moltíssimes converses i, pel que sembla, les ha gravat absolutament totes", ha afegit.

Cospedal es justifica assegurant que les converses "no van canviar res"

L'ex secretària general del PP María Dolores de Cospedal ha assegurat que les converses amb Villarejo "no van canviar res del que va passar", excusant d'aquesta manera el seu marit, Ignacio López del Hierro, i ella mateixa.

Cospedal, a través d'un comunicat, ha assegurat que "els temes de què es parla" en aquestes noves gravacions, publicades a la pàgina Moncloa.com, "són temes judicialitzats des de fa nou anys", i ha justificat les converses assegurant que "no canvien res del que va passar".

L'ex número dos del PP ha afirmat que l'objectiu de donar transcendència a aquestes converses és "intentar encobrir el fet que persones molt rellevants de l'actual govern van negar fins a tres cops conèixer el comissari Villarejo, mentre que s'ha evidenciat que no era cert", en referència a la publicació de les gravacions en què apareixien l'actual ministra de Justícia, Dolores Delgado, amb el comissari jubilat José Manuel Villarejo i l'exjutge Baltasar Garzón en un dinar l'octubre del 2009.

Cospedal ha manifestat també, en el mateix comunicat, que ni ella ni el seu marit, López del Hierro, "han negat" conèixer l'excomissari.