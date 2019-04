L'exconseller d'ERC Toni Comín, número 2 de Puigdemont a les eleccions europees

L'exconseller de Salut d'Esquerra Republicana Toni Comín serà el número 2 de JxCat a les eleccions europees, com va avançar ahir aquest diari. L'exconseller exiliat a Brussel·les ha confirmat la seva candidatura aquest dilluns al matí a Catalunya Ràdio, on també s'ha fet pública la participació de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí com a número 3 de la llista de Carles Puigdemont. Així doncs, a la llista encapçalada per l'expresident català s'hi sumen el republicà Comín; l'exconsellera a l'exili a Escòcia, Ponsatí; la consultora política resident a Brussel·les Erika Casajoana, i el polític basc nascut a Tarragona Gorka Knorr, que ja va ser eurodiputat per Eusko Alkartasuna l'any 1999.



La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha assegurat aquest matí que des del partit "respecten" la decisió de Comín, a qui "agraeixen tot el que ha fet fins ara". "Li desitgem sort en aquesta nova etapa en un altre partit", ha manifestat. Tot i això, Vilalta ha explicat que el pas de l'exconseller "té unes conseqüències que caldrà analitzar" i que continuaran "defensant la unitat d'acció, també a les institucions europees".



En qualsevol cas, des d'ERC no creuen que això "compliqui les relacions" entre els republicans i JxCat. "Poden haver-hi discrepàncies, però la nostra responsabilitat és treballar per construir unitat d'acció", ha asseverat la portaveu del partit.



El vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Josep Costa (JxCat), ha confirmat a través del seu compte de Twitter l'anunci de Comín i Ponsatí a concórrer amb Puigdemont a les eleccions europees.

