L’exili marca l’agenda internacional de Quim Torra

El Procés no només genera controvèrsia dins l’Estat, sinó que el conflicte entre la majoria independentista al Parlament i les institucions espanyoles traspassa fronteres. La prova ha sigut el primer viatge oficial del president de la Generalitat, Quim Torra, a l’estranger, a l’Smithsonian Folklife Festival de Washington (Estats Units). La tensió va aparèixer la primera nit, quan l’ambaixador espanyol als EUA, Pedro Morenés, després que Torra reclamés l’autodeterminació de Catalunya i la llibertat dels presos polítics, va qualificar de “propaganda” les paraules del president i va afirmar que els constitucionalistes vivien “atemorits” a Catalunya. El de Washington, amb tot, pot no ser un episodi aïllat. Torra pensa fer de la denúncia de la situació política la seva bandera en els viatges internacionals -digui el que digui l’ambaixada espanyola-, i convertir els llocs on viuen els dirigents independentistes exiliats en la prioritat de la seva agenda a curt termini.

Segons expliquen fonts de la Presidència, Torra té previst viatjar abans del període de vacances -el Govern s’aturarà quinze dies a l’agost- a Escòcia per visitar l’exconsellera d’Ensenyament Clara Ponsatí, que viu a Edimburg a l’espera que els tribunals resolguin la seva extradició. Més endavant, el president també anirà a Suïssa, on hi ha la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel. En aquest cas, no hi ha en marxa cap procés d’entrega perquè Suïssa ha assegurat que no obrirà cap causa per “delictes polítics”. Tanmateix, el cap de l’executiu vol expressar-los el seu suport.

A més d’aquests viatges, Torra anirà visitant periòdicament l’expresident Carles Puigdemont a Berlín -si no es resol encara el procés d’extradició- i els presos. De fet, l’última reunió de Torra amb Puigdemont a Alemanya va ser el 21 de juny, just abans de la trobada amb el rei Felip VI a la inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona. La visita a l’expresident també va ser el primer viatge de Torra després de ser investit president, en què ja va avisar que el flanc exterior seria una de les prioritats del seu Govern.

Fonts de Presidència defensen la denúncia que Torra ha fet aquesta setmana al festival de Washington sobre la situació d’“anomalia democràtica” que es viu a l’Estat. “Es repetirà en tots els viatges oficials”, asseguren. “El president aprofitarà tots els altaveus. Seria injust que no ho fes mentre hi hagi presos i exiliats catalans”, afegeixen les mateixes fonts.

Però el president també farà viatges oficials al marge de les visites als polítics catalans exiliats. Fonts de presidència confirmen que dimarts Quim Torra viatjarà a Stuttgart a una trobada dels Quatre Motors d’Europa. I, posteriorment, segons va anunciar el conseller d’Exteriors Ernest Maragall, el Govern té previst participar en una cimera de desenvolupament sostenible a Nova York. Tanmateix, segons l’entorn del president, Torra encara no ha decidit si s’hi desplaçarà.

Els viatges dels expresidents

L’experiència de Torra en el seu primer viatge oficial dista de les vivències dels expresidents Puigdemont i Artur Mas en les seves primeres missions a l’estranger. El 2011, Mas va viatjar a Brussel·les, on el va rebre el llavors president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, amb la crisi econòmica i la recepta de l’austeritat com a principal qüestió de la reunió. També Puigdemont va triar Bèlgica, on es va reunir amb el president de Flandes, el president del Parlament federal i va visitar el port de Gant.

Ara el primer viatge de Torra ha estat motivat per la participació en un esdeveniment cultural que ha quedat eclipsat pel procés polític i l’existència de presos i exiliats independentistes. Una situació que es repetirà en els pròxims viatges del president de la Generalitat.