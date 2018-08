La fiscal general no creu que ni treure ni posar símbols sigui delicte

La fiscal general de l'Estat, María José Segarra, no creu que ni "treure ni posar" símbols a la via pública sigui delicte. Així ho ha afirmat aquest dilluns en atenció als mitjans de comunicació, i ha afirmat que l'exhibició de símbols "forma part de la llibertat d'expressió". Segarra s'ha expressat així dirigint-se concretament a l'actuació dels Mossos d'Esquadra que es va fer pública ahir, en què van identificar catorze persones que treien llaços grocs del carrer a les comarques de Tarragona, entre les quals un guàrdia civil.

Amb tot, la fiscal general de l'Estat ha insistit que no li "toca respondre" sobre l'aplicació d'aquesta legislació i ha subratllat que "són les autoritats governatives catalanes les que prendran decisions, segurament les més oportunes". Ha afegit que "per ara no hi ha cap procediment penal obert" contra aquestes persones i ha considerat que "tan lícit és publicitar una opinió ideològica com manifestar una opinió contrària retirant material que s'ha dipositat".

"No crec que hi hagi cap rellevància, però si algú té alguna acusació per un delicte de danys, s'estudiarà com totes les denúncies que s'interposen en qualsevol punt de la geografia espanyola", ha asseverat.

Posició sobre el delicte de rebel·lió "imminent"

Segarra ha fet aquestes consideracions abans d'inaugurar a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander un curs sobre l''Ordre europea d'investigació'. D'altra banda, pel que fa a la situació en què estan els polítics independentistes que continuen empresonats i si es mantindrà l'acusació per un delicte de rebel·lió, Segarra ha dit que la postura de la fiscalia és "imminent". "Ens pronunciarem quan ens donin el trasllat per formular l'escrit d'acusació", ha assenyalat.

"Cal respectar els temps dels procediments, però en tot cas estem possiblement molt a prop", ha afegit Segarra, per a qui "cal esperar que al llarg de setembre el tribunal els doni el trasllat per formular les acusacions".