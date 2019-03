La fiscalia només porta als tribunals 10 dels 78 alcaldes investigats per l'1-O

La fiscalia va anunciar que investigaria els 712 alcaldes que, integrats en l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), van oferir-se a col·laborar amb el referèndum de l'1-O. En la gran majoria dels casos, però, no es van obrir diligències i el ministeri públic va prioritzar la investigació de 78 dels alcaldes. Només 10 d'aquests 78 han passat als tribunals, segons un informe que ha fet públic aquest dijous l'AMI. A 62 alcaldes se'ls han arxivat les diligències i 6 més queden pendents de resoldre per part del ministeri públic.

L'AMi celebra que la majoria dels alcaldes hagin deixat de ser investigats, però denuncia "l'arbitrarietat de la justícia" perquè no s'hagin arxivat totes les diligències, que "han superat els terminis legals". A més, recorda que en els escrits d'arxivament, la fiscalia reconeix que, "tot i considerar acreditada la participació o col·laboració de l'alcalde o alcaldessa en l'organització de l'1-O, no han trobat cap mena de prova que ho pugui demostrar".

Els últims arxivaments han estat els de la majoria d'alcaldes gironins investigats. Abans havia passat el mateix amb els del Baix Llobregat i els de la demarcació de Lleida.

Els deu alcaldes contra els que s'han obert diligències judicials són els de Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Alcarràs, Roses, Figueres, La Ràpita, Dosrius, Reus, La Bisbal de l'Empordà i Argentona. En el cas de Figueres, la investigada és Marta Felip, tot i que va deixar de ser l'alcaldessa de la ciutat.

Pel que fa als sis casos en què la fiscalia encara no ha decidit es troben els alcaldes d'Agramunt, Capellades, Girona, Premià de Mar, Molins de Rei i Berga. En aquests tres últims casos també hi ha hagut canvi d'alcalde en els últims mesos.