"La crisi catalana és el pròxim desafiament de la Unió Europea", segons el 'Financial Times'

Davant del viatge inesperat de Carles Puigdemont i mig Govern a Brussel·les, la premsa internacional s'atura a analitzar els últims esdeveniments a Catalunya després que el passat divendres el Parlament declarés la República i el Senat activés el 155.

El 'Financial Times' publica un article analític on escriu que "la crisi catalana és el pròxim desafiament de la Unió Europea". De fet, el rotatiu apunta que la institució europea no està preparada "ni políticament ni intel·lectualment" per fer front a una crisi a Espanya i comenta que les qüestions de nacionalisme i sobiranisme encara poden portar problemes significatius al continent.

El britànic 'The Times' explica en un article que la Unió Europa rebutja els líders catalans que han sigut acusats de rebel·lió i reconstrueix el viatge d'ahir de Puigdemont i mig Govern fins a Brussel·les. Igual que fa el 'The Guardian', que en el seu text parla de "fugida a Brussel·les" i exposa la possibilitat d'un govern a l'exili o de la petició d'asil.

El 'New York Times' ja es refereix a Puigdemont com a exlíder català i explica que "va desaparèixer" de l'escena pública el mateix dia que Madrid va començar a aplicar el 155. En el seu article, el rotatiu nord-americà se centra a contextualitzar per què Bèlgica és l'únic país que ha ofert asil polític al president i per què va viatjar-hi ahir. I també analitza els passos dels diferents partits polítics de cara a les eleccions anticipades del 21 de desembre.

El francès 'Le Monde' posa en relleu que durant el dia d'ahir els polítics catalans no van fer cap compareixença pública i que les mobilitzacions independentistes al carrer s'estan afeblint. En la crònica que publica reflecteix el desconcert de part de la població catalana, però també el bri d'esperança que segueix mantenint viu el moviment independentista. Tot i així, a partir de diverses declaracions, recull el desànim generalitzat que s'està imposant.

L'italià 'La Stampa' també es fa ressò de la presència inesperada de Carles Puigdemont a Brussel·les. El diari, en l'article que publica, es planteja totes les possibilitats, però igual que apunta a la reunió amb partits flamencs, parla de possible "fugida" o "petició d'asil polític".

Els diaris belgues estan fent un seguiment dels moviments del president Puigdemont a la capital europea. Per exemple, és el cas de 'Le Soir', que analitza les dificultats d'una possible demanda d'asil així com el probable desencadenament d'una crisi a Bèlgica arran del conflicte català.