El cap de gabinet de Rajoy, Jorge Moragas, deixa el càrrec i marxa a l'ONU

El cap de gabinet de Mariano Rajoy i diputat al Congrés per Barcelona Jorge Moragas deixarà el càrrec per incorporar-se a un lloc de treball a Nova York. Segons ha confirmat ell mateix a Europa Press, va prendre aquesta decisió fa un any després de la formació del segon govern Rajoy amb la intenció de fer "un canvi professional important" i "deixar la primera línia de la política". Per tant, l'ha desvinculat per complet dels resultats del 21-D.

Moragas ha dit que també ha pres la decisió per "raons personals i familiars" i que ha meditat aquest pas juntament amb el cap de l'executiu espanyol, amb qui va acordar fer oficial la seva decisió després de la celebració del 21-D. Des de finals del 2011, quan Mariano Rajoy va aterrar a la Moncloa, Moragas ha sigut la mà dreta del president del govern espanyol i qui l'ha guiat en la resposta al Procés.

El braç executor de Rajoy

Si la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va incorporar llavors José Luis Ayllón -secretari d'estat de Relacions amb les Corts-, un altre català, perquè la guiés en tot moment, Moragas s'ha convertit en el braç executor de les ordres del president espanyol. El seu nom no ha estat exempt de polèmica. Segons explicava Ernesto Ekaizer l'any passat, en plena tempesta per l'operació Catalunya, Moragas "s'ocupa" des del 2010 de recopilar informació sobre Catalunya.

El seu nom també va veure's vinculat al cas Pujol. Segons va publicar 'eldiario.es' el 2014, Moragas va maniobrar per fer esclatar el cas el 2012 enviant diversos SMS a Victoria Álvarez, l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, un dels fills de l'expresident de la Generalitat, que actualment és a la presó de Soto del Real.