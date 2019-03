La germana de Dolors Bassa serà cap de llista d'ERC per Girona al 28-A

ERC ha situat Montse Bassa, la germana de l'exconsellera empresonada, com a cap de llista de les comarques gironines al Congrés per a les eleccions generals del 28 d'abril. La candidata ha explicat que ha decidit fer el salt a la política perquè vol anar a Madrid a lluitar "contra la repressió espanyola", denunciar la situació dels líders independentistes empresonats o exiliats i defensar que l'autodeterminació "no és delicte".

"Sóc la Montse però en realitat a qui represento és a la Dolors Bassa, la meva germana, que és qui hauria d'estar aquí i no aguantant aquesta farsa de judici", ha dit Montse Bassa. El número dos de la candidatura d'ERC serà Joan Margall, que actualment ja és diputat.

La formació republicana també va anunciar aquesta setmana que el seu president Oriol Junqueras encapçalarà la candidatura al Congrés i també a les europees. Tot i així, el diputat al Congrés Gabriel Rufián actuarà 'de facto com el seu número 2 a les generals i serà la cara visible d'ERC en els mítings i els debats.