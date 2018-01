El gir de guió ideat per ERC i Torrent

Carles Puigdemont se’n va anar a dormir dilluns convençut que s’havia desbloquejat l’acord d’investidura. La CUP no ha tingut mai cap problema amb la fórmula a distància -pregona que la desobediència i la unilateralitat són l’únic camí possible- i ERC havia acabat acceptant que no hi havia alternativa a investir Puigdemont tot i les advertències del Tribunal Constitucional. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, havia garantit en públic que els seus diputats serien a les 15 h al Parlament disposats a votar. “No podem cedir a les pressions”, assegurava dilluns al migdia. Una afirmació que es va consolidar a la tarda en diverses reunions i que semblava definitiva al vespre, quan l’executiva d’Esquerra la va acceptar sense reserves. Però l’endemà al matí Puigdemont es va trobar amb un escenari completament diferent i amb una investidura suspesa que, ara per ara, ningú garanteix quan es reprendrà. ERC -que ahir va consultar Oriol Junqueras- va preferir donar temps a un pacte que consideren que a hores d’ara està poc madur i no garanteix la recuperació de les institucions. “Al contrari, podríem perdre l’única que hem recuperat, el Parlament”, explicava ahir una font del partit.

El Procés és procliu als girs de guió, però en el llistat dels moments històrics encara hi havia una vacant per a la suspensió d’un ple d’investidura. Torrent sorprenia convocant, amb vint minuts de marge, una compareixença a les 9.45 h. Començaven les especulacions. També a Junts per Catalunya. Puigdemont, reunit a través de videoconferència amb la direcció del seu grup, es va assabentar de la suspensió del ple mentre mirava en directe la compareixença. Torrent no l’havia avisat ni a ell ni a cap altre dirigent de JxCat. El president del Parlament ho havia intentat en cinc ocasions des de les 8 del matí, segons fonts parlamentàries, però Puigdemont no li havia agafat el telèfon. A JxCat no li consten les trucades.

Però les sospites a la formació de Puigdemont havien començat un parell d’hores abans, quan Torrent havia avisat els seus representants a la mesa -el vicepresident Josep Costa, i el secretari Eusebi Campdepadrós- que anul·lava la reunió prevista per a les 9.30 h, la que havia de servir perquè els sobiranistes preparessin una estratègia conjunta de cara a la posterior reunió de la mesa. Costa i Campdepadrós no feia gaire que s’havien reunit amb els seus companys d’ERC, Alba Vergés i el mateix Torrent. Ho van fer dilluns a la tarda i en presència dels advocats de les dues formacions. El motiu de la trobada: la fórmula de la investidura. Diverses fonts consultades asseguren que en aquella reunió el president del Parlament va saber de primera mà que l’endemà Puigdemont no seria a l’hemicicle, i fins i tot es van acordar dues possibles maneres d’encarar la investidura a distància. La que generava més consens, segons les fonts, no era ni la via telemàtica ni la delegació en un diputat, sinó que fos un dels membres de la mesa el que llegís el discurs del presidenciable.

Costa i Campdepadrós estaven ahir molt decebuts amb Torrent, que ni tan sols els va explicar què diria en la seva compareixença. De fet, segons expliquen algunes fonts presents en la reunió de la mesa, quan la diputada de la CUP Maria Sirvent va preguntar a Torrent si el candidat havia acceptat l’ajornament del ple, Costa va retreure al president del Parlament que hagués actuat de manera unilateral. Torrent va abandonar el Parlament al migdia i no hi va tornar a la tarda, quan JxCat encara debatia si els seus diputats es presentaven, com els de la CUP, a l’hemicicle.

Un Govern efectiu

En públic ERC ha mantingut en tot moment -amb les excepcions dels portaveus a Madrid, Joan Tardà i Gabriel Rufián- que “no hi ha pla B” a Puigdemont. Ara bé, les reticències a una investidura que consideren “simbòlica” i que no aturarà el 155 han sigut un secret del domini públic. Dilluns seguien existint, però tant Torrent a la reunió de la tarda com el grup parlamentari en ple i l’executiva del partit al vespre van acabar avalant la investidura a distància malgrat que preferien no haver optat per la desobediència. Al vespre, tothom acceptava la investidura. “També Raül Romeva i Dolors Bassa”, afegien ahir fonts republicanes, que neguen en rodó que l’ajornament del ple tingui res a veure amb l’estratègia de defensa dels seus tres diputats en llibertat condicional ni del seu president, Oriol Junqueras, empresonat des del 2 de novembre. També rebutgen que se’ls acusi de voler protegir Torrent d’una més que probable inhabilitació. “Ahir estàvem disposats a desobeir, avui ho estem i demà també”, explicaven les fonts. Dilluns, al Parlament, ERC, JxCat i la CUP també es reunien per avançar en un acord de governabilitat, que ERC negava ahir que s’hagués arribat a tancar.

Durant la matinada, els dubtes van créixer a ERC, que va prendre la decisió a primera hora del matí: Torrent anunciava a les 10 h del matí que ajornava el ple per garantir que Puigdemont pugui ser el candidat. Fonts d’Esquerra asseguren que no volen que el president faci un pas al costat, però veuen improbable que l’Estat accepti que sigui investit. Abans del 21-D els republicans van plantejar la coexistència d’un govern executiu i d’un de “legítim”, presidit per Puigdemont. Ara, una de les propostes és que Puigdemont lideri el Govern però que un altre diputat sigui investit. I, mentre dura el debat, el 155 continuarà governant Catalunya.

Roger Torrent