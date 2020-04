El govern espanyol perd 14 punts de confiança en deu dies per la gestió del covid-19

Entre el 25 de març i el 3 d'abril hi va haver 70.000 persones contagiades per covid-19 i 7.500 morts per la malaltia a Espanya. El creixement dels casos era tan gran que el president espanyol, Pedro Sánchez, va acabar decretant el confinament total de la població el 28 de març, i només autoritzant que anessin a treballar els professionals considerats essencials. Espanya és el segon país del món amb més morts pel coronavirus després d'Itàlia i el govern ja ha decidit ampliar quinze dies més l'estat d'alarma. I la gestió de la pandèmia està desgastant l'executiu de coalició que formen el PSOE i Podem des del gener. Segons les dades que ha fet públiques l'empresa demoscòpica Gesop, en només una setmana la valoració del govern espanyol ha caigut catorze punts.

El 25 de març, el 44% dels espanyols majors d'edat valorava el govern de forma positiva, però a mesura que evolucionava la pandèmia la xifra s'ha anat reduint. El 3 d'abril, l'últim dia de l'enquesta de Gesop -elaborada a partir de 750 entrevistes setmanals i amb un marge d'error del 3,65%- el percentatge ja havia baixat fins al 30%. I, en paral·lel, han crescut les crítiques. En el mateix període de temps, els que valoren negativament l'executiu han passat del 32% al 43%. També han crescut els que consideren que la Moncloa ho està fent "normal", del 16% al 22%, tot sense compabilitzar les persones que no ho saben i no contesten.

Una de les poques notes positives d'aquesta enquesta per al govern de Sánchez és que encara continuen sent majoria els que valoren bé o normal la gestió del seu executiu. La suma d'aquestes dues respostes arriba al 52%, ostensiblement per sota, però, del 60% al qual arribava ara fa tretze dies.

La preocupació es manté estable

La xifra que no pateix canvis significatius és la dels ciutadans preocupats per la pandèmia. Un 88,5% dels enquestats estava "bastant o molt preocupat" pel covid-19 el dia 3 d'abril, lleugerament per sota del 91,2% que mostren les dades del 25 de març. Els "poc o gens preocupats" representen un 10,5% dels espanyols i durant aquest període han crescut tres punts malgrat que la incidència del coronavirus no ha parat de créixer, no només a l'Estat.

Gesop, que ha penjat l'enquesta a la seva pàgina web, també pregunta als ciutadans com porten el confinament quan ja fa 24 dies que es va decretar l'estat d'alarma. El percentatge dels que el porten "bé" creix gairebé quatre punts, fins al 59,3%, i el dels que el porten "malament" es manté estable a tocar del 12%. Un 28,1% dels enquestats responen a aquesta qüestió amb un "regular". I els que admeten que estan confinats ja representaven el 3 d'abril el 93,4%, mentre que el 25 de març eren el 89%.

La UE és a la cua

D'altra banda, aquest dimarts Catalunya Ràdio i TV3 han fet pública una altra enquesta sobre la valoració dels catalans a la gestió sanitària per part de les diferents administracions. Les que surten més ben parades són precisament les que han quedat sense capacitat de decisió arran de la centralització de competències recollida en l'estat d'alarma. La Generalitat rep un 5,2 de nota mitjana per part dels ciutadans en el baròmetre elaborat per l'empresa GAPS. La segueixen els ajuntaments amb un 5,1 -el de Barcelona obté un 4,8-, i per darrere se situen tant el govern espanyol, amb un 4,1, com la Unió Europa, última amb un 3,9 de nota mitjana.

651x366

Les dades, que van ser recollides entre el 3 i el 4 de març, destaquen que el 55% dels catalans valoren "malament o molt malament" la gestió del PSOE i Unides Podem. Tot i que no són comparables a la mitjana espanyola que ofereix l'enquesta de Gesop, les dades sí que apunten que la valoració de la Moncloa és més negativa a Catalunya que al conjunt de l'Estat.

L'enquesta de Catalunya Ràdio i TV3 també conclou que la societat està dividida pràcticament a parts iguals entre els que opinen que n'hi haurà prou amb menys d'un any (46%) per redreçar la crisi econòmica provocada pel coronavirus i els que creuen que es necessitarà més d'un any (49%). Hi ha un 5% dels enquestats convençuts que no es tornarà mai a la situació anterior a la pandèmia.