El govern espanyol reclama a l'independentisme suport als pressupostos si vol que el diàleg avanci

Sense que s'aprovin uns nous pressupostos generals de l'Estat (PGE) serà difícil sostenir un diàleg Estat-Generalitat que sigui durador i amb alguna garantia de donar resultats. Aquesta és l'advertència que ha llençat aquest dimecres a l'independentisme la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero. "Evidentment, per permetre el diàleg el govern [espanyol] ha de tenir estabilitat, i per tenir estabilitat s'han de tenir pressupostos", ha resumit en una entrevista a Antena 3.

Així doncs, l'executiu de Pedro Sánchez reclama a ERC i a JxCat que donin suport als comptes estatals si volen que la taula de diàleg entre governs que s'ha de crear pròximament tingui perspectives de funcionar. El govern espanyol condiciona el diàleg als comptes perquè sap que sense l'independentisme i, en concret, sense ERC, aprovar uns pressupostos es pràcticament una missió impossible. Montero ha calculat que aquests comptes podrien estar enllestits "pels volts de l'estiu". "Les grans conquestes del país no es poden fer amb uns pressupostos obsolets. Fa falta estabilitat i donar continuïtat a aquest govern", ha resumit Montero.

El gran problema és que la tesi que ha exposat avui Montero és la contrària a la que té el partit de Junqueras. ERC està disposada a negociar els comptes estatals, sí, però només si la taula de diàleg avança i dona fruits. Per tant, el govern espanyol vol uns pressupostos per garantir que la taula avanci i doni resultat, mentre que ERC vol primer resultats i, després, ja es parlarà de diners. Els pressupostos estatals del 2019 van fracassar precisament perquè ni ERC ni JxCat s'hi van sumar, i tot plegat va derivar en eleccions generals anticipades.

En defensa de la reunió

Montero ha defensat que Sánchez es reuneixi aquest dijous amb Torra, malgrat les pressions que el president espanyol està rebent del PP, Cs i Vox perquè no ho faci. El govern espanyol ha volgut deixar clar que segueix considerant Torra president de la Generalitat, ja que, segons recorda, la Junta Electoral Central (JEC) li ha retirat l'escó, però no la condició de màxim representant del Govern. "És el president legítim i amb qui s'ha de reunir el govern, perquè no hi ha un altre president", ha resumit.

Malgrat aquesta defensa de Torra com a interlocutor vàlid, ha insistit que entre Sánchez i el president català hi ha un abisme: "L'altra persona està als antípodes del nostre pensament". Ha insistit també que el govern espanyol no espera que el contacte de demà doni "resultats", però sí que espera que posi les bases per celebrar noves trobades. Ahir ja es pronunciava en aquesta línia. "Estem tan distanciats que haurem de dedicar moltes hores a trobar punts de trobada", ha conclòs. També ha avisat que en cap cas el govern espanyol valora que la futura taula del diàleg tingui la figura d'un "relator".