Junqueras, Romeva i els Jordis seran traslladats a Lledoners i Bassa i Forcadell al Puig de les Basses

Sis dels nou presos polítics que estan en presó preventiva a diferents presons madrilenyes seran traslladats de manera imminent a Catalunya, segons ha avançat ‘El País’ i han confirmat fonts de la Moncloa i de la Generalitat. La Generalitat serà l'encarregada de distribuir-los en dues presons: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart seran traslladats a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, i Carme Forcadell i Dolors Bassa aniran a la presó del Puig de les Basses, a Figueres. Les fonts no especifiquen quan començarà el trasllat, però s'espera que comenci a partir d'aquest dilluns i es completi dimecres o dijous.

El règim de visites serà similar al que tenien a les presons madrilenyes. En relació amb les comunicacions per locutori o per vidre amb familiars i amics, tindran el mateix temps: 40 minuts a la setmana, que es poden distribuir en dues trobades de vint minuts, dissabte i diumenge, o en una de sola, un dels dos dies del cap de setmana, segons informa el departament de Justícia. La diferència principal serà per als que tenen fills menors de 10 anys –Junqueras i Cuixart, dins d'aquest sis, i Josep Rull, dels que encara no tenen el vistiplau per ser traslladats–, que podran gaudir, com passa amb els 6.712 interns en règim ordinari que hi ha als centres de la Generalitat, de 90 minuts de convivència cada setmana, a diferència de les tres hores cada tres mesos de què disposaven fins ara.

Els presos seran portats primer a un centre madrileny, per traslladar-los conjuntament a Catalunya, després que el departament de Justícia de la Generalitat, que gestiona els centres penitenciaris catalans, hagi donat el vistiplau a Institucions Penitenciàries per acollir-los.

Quan arribin a Catalunya –durant el trasllat podrien haver de fer nit pel camí– seran conduïts al mòdul d'ingressos, on se'ls entrevistarà i passaran un reconeixement mèdic. Després, seran ubicats en un mòdul adequat al seu perfil. Fonts de Justícia expliquen que la rutina dels interns preventius és molt similar a la dels interns que compleixen condemna.

Turull, Rull i Forn, a l'espera

Així, l’exconseller d’Interior Joaquim Forn; el de la Presidència Jordi Turull, i el de Territori Josep Rull encara estan pendents que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena doni el vistiplau a Institucions Penitenciàries per poder ser traslladats. Respecte als altres presos, Llarena no va posar impediments i va considerar que la decisió de traslladar-los o no depenia només del ministeri de l’Interior. Previsiblement, doncs, actuarà de la mateixa manera amb els tres presos polítics.

Previsiblement, els primers sis presos arribarien demà mateix a Catalunya, mentre que per als altres tres encara falten alguns tràmits. Els detalls de l’operatiu encara els ha de confirmar el govern espanyol, però fonts d’Interior van explicar en el seu moment a aquest diari que el trasllat dels presos el faria la Guàrdia Civil, i els centres penitenciaris de destí els marca la Generalitat.

Jordi Sànchez havia demanat el trasllat a Quatre Camins (Barcelona), Jordi Cuixart a Brians II (Barcelona), Dolors Bassa al Puig de les Basses (Figueres) i Carme Forcadell a Wad-Ras (Barcelona), tot i que l'expresidenta del Parlament dubtava entre Barcelona o seguir compartint presó amb Bassa a Figueres. Per la seva banda, Junqueras va sol·licitar al jutge, per "raons de vinculació familiar", el trasllat a Brians II i Romeva a un centre –no especificat– de Barcelona. La decisió, però, corresponia a Institucions Penitenciàries de la Generalitat, que ha preferit concentrar els homes en una presó i les dones en una altra.