L'independentisme afronta dividit el suplicatori de Borràs

La llista de desencontres entre JxCat, ERC i la CUP és molt més llarga que la dels acords en aquesta legislatura. Però si hi ha un debat intern dins l’independentisme que ha estat tens en les últimes setmanes ha sigut el suplicatori de la cap de files de JxCat al Congrés de Diputats, Laura Borràs. La cambra espanyola vota aquest dijous el dictamen, a porta tancada i amb vot secret, per permetre que el Tribunal Suprem investigui presumptes irregularitats en la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Tot i els contactes dels últims dies, els partits independentistes no han arribat a cap acord i, si no hi ha canvis d'última hora, votaran dividits com ja van fer en la comissió de l’Estatut del Diputat.

JxCat es mantindrà en el no al suplicatori i els republicans i els cupaires s'inclinen per no prémer cap botó. “És l’únic vot possible per part de l’independentisme”, afirmen fonts de JxCat, assegurant que Borràs no pot tenir un “judici just” al Suprem. Ara bé, aquesta no és l’única proposta que hi ha hagut per part d’aquest espai en la negociació. Tal com va publicar l’ARA, en les converses amb ERC i la CUP van posar sobre la taula l’opció de no votar, però segons fonts de Junts aquesta possibilitat va quedar aparcada quan els cupaires van demanar la dimissió de Borràs al Congrés. Aquest fet va suposar que la mateixa diputada descartés qualsevol possibilitat que no fos dir no al suplicatori.

Per a la CUP, la seva fórmula tenia la virtut que la diputada de JxCat deixaria de ser aforada i, per tant, ja no seria jutjada pel Suprem sinó per la justícia ordinària. “Cal trobar una sortida digna per al conjunt de l’independentisme que permeti denunciar la persecució política de l’Estat i que, alhora, no impedeixi que les presumptes irregularitats siguin investigades”, va argumentar la CUP en el seu dia en una comunicació interna cap als seus militants.

Esquerra, com els cupaires, tampoc ha apostat pel no al suplicatori. Per una banda, està en contra que Borràs sigui jutjada pel Tribunal Suprem però, per l’altra, interpreta que votar que no seria tant com avalar la gestió de Borràs al capdavant de la ILC, de la qual els dirigents republicans creuen que cal resoldre algunes “ombres”. Tot i això, ERC no havia acabat d’ensenyar les cartes. Sempre ha dit que calia combinar un discurs en contra de la repressió però també un discurs en contra de la corrupció.

En el primer tràmit al Congrés, en la comissió de l’Estatut del Diputat, ERC va optar per no participar en la votació per “no triar entre anticorrupció i antirepressió”–segons argumenten des del partit–. Si es repeteix la correlació de forces de la comissió de l’Estatut del Diputat, el suplicatori tirarà endavant amb la majoria del PP, el PSOE, Ciutadans i Vox. Podem, que es va abstenir, també votarà que sí i està per veure què acabarà votant EH Bildu. Sembla que només JxCat i el PNB s’oposaran que el Tribunal Suprem investigui Borràs.