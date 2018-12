Un ple sense independentistes demana la prohibició de la Fundación Francisco Franco amb les abstencions de PP i Cs

Els abandonaments dels regidors independentistes de la CUP, Esquerra, PDECat i els no adscrits Juanjo Puigcorbé i Gerard Ardanuy no han frenat el ple municipal d'aquest divendres a l'Ajuntament de Barcelona, que ha aprovat, entre altres coses, el reglament per a la igualtat de gènere, demanar prohibir la Fundación Francisco Franco i que l'empresa pública Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) busqui un soci privat per establir una societat mixta que arribi més lluny en la construcció d'habitatge públic.

Colau ha demanat disculpes per l'endarreriment del ple, que ha començat mitja hora tard perquè el seu esmorzar amb Pedro Sánchez "s'ha allargat", segons ella mateixa. Per al regidor del PDECat i exalcalde Xavier Trias, un dels que han deixat el ple abans que comencés, es tracta d'una mostra de "menyspreu" a la resta de partits.

En un ple amb poc més de la meitat dels regidors per la sortida després de la primera intervenció dels 19 regidors independentistes (sobre un total de 41), l'equip de l'alcaldessa ha aconseguit el suport del PSC per demanar la prohibició de la Fundación Francisco Franco, que té previst obrir una subseu a Barcelona. PP i Ciutadans s'han abstingut sobre aquesta proposta i li han retret al govern de Colau no condemnar "altres dictadures". El tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha recordat que no es tracta de remoure el passat perquè la fundació "està actuant avui".

El ple també ha aprovat, aquest cop amb els vots favorables de PSC i Cs i l'abstenció del PP, la normativa d'igualtat de gènere que preveu incrementar els pressupostos directes en igualtat i l'obligatorietat d'elaborar tots els pressupostos amb perspectiva de gènere, així com establir la paritat en tots els càrrecs.

Com ja havia anunciat l'Ajuntament, també s'ha votat a favor de la recerca d'un soci privat per a l'empresa municipal Habitatge Barcelona Metròpolis (HMB), que ha de construir i concedir pisos de protecció oficial. Ciutadans i PSC han donat suport a la iniciativa, mentre que el PP s'ha abstingut.