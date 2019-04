“L’infrafinançament”, protagonista de la campanya valenciana

Quan dimecres a la nit Pablo Iglesias va recordar les eleccions a les Corts Valencianes i, sobretot, la reivindicació d’una urgent reforma del finançament, una part dels valencians que seguien el debat electoral espanyol van respirar alleujats per haver obert una escletxa, tot i que sigui momentània, en la invisibilitat que, segons tots els partits, pateix el País Valencià. Lluny d’esvair-se, la discussió sobre la capacitat dels valencians perquè les seves reivindicacions siguin escoltades a Madrid va centrar ahir el debat entre els portaveus dels diferents partits amb motiu de la reunió de la comissió permanent de les Corts. El primer a evocar la intervenció d’Iglesias va ser Antonio Estañ (Podem), que va afirmar que el partit lila és “l’únic que creu en la plurinacionalitat” i que “pot solucionar el problema de l’infrafinançament”. Més prudent es va mostrar el portaveu del PSPV, Manolo Mata, que després de recordar que Pedro Sánchez va secundar Iglesias, va subratllar que per canviar el sistema de finançament cal aconseguir “majories” al Congrés. Des de Compromís, formació que ha situat la suficiència financera com a eix de la campanya, i que ha condicionat el seu suport al PSOE a la cambra baixa a l’aprovació de mesures immediates, van qualificar les intervencions d’Iglesias i de Sánchez de difuses perquè “cap dels candidats es va comprometre a fer res”. Més optimista es va mostrar el portaveu adjunt de Cs, Juan Córdoba, que va dir que “tots els partits hi estan sensibilitzats”. Des del PP van evitar fer cap referència explícita al canvi de model i el diputat Rubén Ibáñez va retreure al govern dels PSPV i Compromís “que canvien el seu to reivindicatiu” depenent de qui governa a Madrid.