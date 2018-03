La infravaloració temerària de Carles Puigdemont

Carles Puigdemont sabia que amb l'ordre de processament el magistrat instructor Pablo Llarena reactivaria l'ordre europea de detenció i lliurament (Oede) i l'ordre d'arrest internacional que ell mateix va anul·lar el passat 5 de desembre de 2017. El magistrat va donar senyals que l'ordre de processament estaria llesta abans de la Setmana Santa, segons va deixar constància l'ARA en successives informacions.

Però, a més, el Fiscal General de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, es va plantejar, en conèixer que Puigdemont viatjava a Finlàndia, sol·licitar a Llarena reactivar l'euroordre amb destinació a aquest país, segons va informar l'ARA dijous passat, sobre les 11 del matí.

El fiscal general de l'Estat va sol·licitar l'euroordre per a tot el sistema OEDE i l'ordre d'arrest internacional un dia més tard, el divendres al matí, quan Llarena es disposava a notificar els 25 processaments i celebrar la vista breu per revisar les mesures cautelars dels cinc diputats processats.

Per tant, Puigdemont disposava de temps suficient per abandonar preventivament Finlàndia el mateix dijous dia 22 de març i arribar a la seva residència a Brussel·les el divendres 23. El seu experimentat advocat Paul Bekaert, així mateix, es vanagloriava temeràriament aquest mateix matí, en afirmar que Bèlgica no concediria l'extradició del seu client i que si bé podia revelar on estava Puigdemont no ho faria per raons de confidencialitat.

Segons la ben informada revista setmanal alemanya Focus, els serveis de seguretat d'Espanya van informar la Policia alemanya sobre el trànsit de Puigdemont amb cotxe de la frontera de Dinamarca a Alemanya, amb destinació a Bèlgica.

Es dirà: quina importància té tot això ara?

Doncs les possibilitats que Alemanya, que ha retingut i detindrà a Puigdemont, l'extraditi a Espanya són notablement majors que en el cas de Bèlgica. La doble incriminació és el requisit de tot procediment bilateral d'extradició. És a dir: que el delicte pel qual l'Estat que ho requereix (Espanya) sol·licita a l'Estat requerit (Alemanya) a Puigdemont sigui castigat en tots dos països.

L'article 81 del Codi Penal de la República Federal d'Alemanya castiga amb la pena de cadena perpètua o presó no inferior a 10 anys a la persona que "amb violència o amb amenaça de violència intenti: 1. Menyscabar l'existència de la RFA o 2. Canviar l'ordre constitucional basat en la Llei Fonamental [Constitució] de la RFA".

En altres paraules els Codis penals d'Espanya i Alemanya permeten a la Fiscalia alemanya defensar en nom d'Espanya l'existència doble incriminació en el tàndem rebel·lió-alta traïció. El delicte a Alemanya, a més, ni tan sols parla de separar una part del territori sinó de "canviar l'ordre constitucional" i esmenta, explícitament, que no s'ha de produir violència: n'hi ha prou amb l'"amenaça de violència".

Alemanya, políticament, és "el país del 155", és a dir, el país de la Llei Fonamental del qual, la Constitució, Espanya han copiat els pares fundadors l'article 155 de la Constitució Espanyola.