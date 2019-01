Una inversió pròxima al 18% del PIB: l'oferta de Sánchez a ERC i el PDECat pels comptes

Pedro Sánchez portarà una oferta per a Catalunya sota el braç aquest dissabte a Barcelona després de la presentació del projecte de llei dels pressupostos general de l'Estat per al 2019 en consell de ministres: una xifra d'inversió en infraestructures que per primer cop després dels governs de Zapatero s'acostarà al que recollia la disposició addicional tercera de l'Estatut –caducada des del 2013–, tal com ha avançat 'Nació Digital'.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va dir a l'octubre en una entrevista a 'El Periódico' que la intenció era intentar complir aquesta clàusula. "I si no pot ser, caldrà fer-ho en fases", va afegir. Fonts del seu ministeri assenyalen a l'ARA que ara mateix, a les portes de la presentació dels comptes, es manté la intenció: acostar-se a un 18% de la inversió per a Catalunya, molt a prop del pes real del PIB català a l'Estat –el 2017 va ser del 19,2%–. L'últim pressupost de Rajoy mantenia les inversions per a infraestructures molt per sota d'aquest llindar, amb un 13,3% del total.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, s'ha expressat en el mateix sentit aquest dijous en una entrevista a Antena 3. "Estem complint les previsions que no s'han complert i que també afecten altres comunitats autònomes", ha assenyalat. Durant tots els pressupostos de Mariano Rajoy no s'ha complert aquest percentatge. Fonts del govern espanyol han confirmat també a aquest diari que la xifra d'inversions s'acosta al PIB, el que correspondria si estigués vigent la disposició addicional tercera de l'Estatut.

Aquesta xifra d'inversions se sumarà als aproximadament 1.1874 milions d'euros que pertoquen a Catalunya en concepte d'entregues a compte i d'altres conceptes a través del model de finançament, però aquests diners podrien variar en el pressupost final en funció del dèficit. En aquest apartat ja no es tracta d'una xifra negociable, sinó que és el que pertoca d'acord amb un model caduc i pendent de revisar des de fa anys. Amb tot, serà més baixa que la que inicialment va prometre el govern de Pedro Sánchez: 2.200 milions d'euros abans que el PP tombés al Senat el sostre de despesa. Amb la rebaixa imposada pel quadre macroeconòmic de Mariano Rajoy –ja que Sánchez no ha aconseguit passar els seus objectius de dèficit–, aquesta quantitat es reduirà en més de 300 milions d'euros.

Però la xifra que sempre s'ha diferenciat de cara els pressupostos és la de les inversions en infraestructures, perquè històricament han sigut inferiors a l'aportació al PIB espanyol i la disposició addicional tercera només es va complir durant els anys de govern de Zapatero, tot i tenir una vigència de set des de l'aprovació de l'Estatut.

L'avís de Torra

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ja va assenyalar ahir que la intenció de Sánchez era aportar "un altre gran argument" perquè l'independentisme avali els pressupostos generals de l'Estat o, almenys, en permeti de moment la tramitació. El primer debat d'esmenes a la totalitat està previst per a la segona setmana de febrer, just després que comenci el judici a l'1-O al Tribunal Suprem. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja ha advertit a ERC i el PDECat que hi haurà una "crisi de govern" si els diputats independentistes catalans avalen els comptes en contra del seu criteri.