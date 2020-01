Sánchez: "Hem de deixar enrere la judicialització del conflicte. Necessitem recomençar"

[ Segueix aquí el minut a minut del debat d'investidura de Pedro Sánchez i les reaccions a la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra]

Acords a múltiples bandes, negociacions amb l'independentisme i, finalment, la decisió de la JEC d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, i de retirar la condició d'eurodiputat a Oriol Junqueras per al còctel de la investidura de Pedro Sánchez. El debat ha començat aquest dissabte només unes hores després que l'independentisme s'indignés unànimement per l'atac de la JEC, però Sánchez compta, a priori, amb el suport necessari per ser investit en segona volta, inclosa l'abstenció d'ERC.

Per evitar que la investidura descarrili, el candidat a la presidència del govern espanyol ha enviat clars missatges als republicans, en un gir evident respecte al discurs que va mantenir durant la campanya i durant la sessió d'investidura del juliol. Tal com recull l'acord entre el PSOE i ERC per a la investidura, el president en funcions ha defensat tornar a la via política i del diàleg per abordar el Procés. "Hem de deixar enrere la judicialització del conflicte, tornar al camí de la política i del diàleg perquè és la nostra obligació i el nostre deure", ha assegurat durant el discurs. "Necessitem recomençar", ha demanat.

Mentre el candidat ha dedicat en aquest debat alguns minuts a parlar de Catalunya i a reconèixer un "conflicte polític" que s'ha de resoldre amb la política i no als jutjats, al debat d'investidura del juliol no en va fer cap referència. "É s una crisi heretada que assumim amb lleialtat constitucional i responsabilitat institucional per fer tornar a la política un conflicte polític", ha insistit ara. El president del govern espanyol en funcions també ha fet autocrítica i ha reconegut que "els sentiments no es poden imposar a la força", en al·lusió als catalans independentistes. "Avui hi ha en un sector ampli de la població catalana un sentiment de greuge respecte a les institucions centrals. Un sector ampli que no sent reconeguda ni respectada la seva personalitat", ha admès entre crits i murmuris de la dreta.

Sánchez havia començat el discurs amb un intent de tranquil·litzar els partits conservadors per l'acord amb Esquerra. "No es trencarà Espanya. No es trencarà la Constitució. El que es trencarà és el bloqueig", ha assegurat entre aplaudiments dels diputats socialistes i dels d'Unides Podem. El candidat a la presidència ha sigut molt crític amb el PP i Cs, a qui ha acusat d'augurar "els pitjors presagis" per a Espanya però alhora "no moure un dit" per evitar que passin. "El PSOE és un partit format per patriotes", ha dit entre la remor de la bancada de la dreta. "Ho repeteixo: és un partit espanyol", ha puntualitzar davant les crítiques del PP, Vox i Ciutadans.

No són nous els retrets de Sánchez i altres dirigents socialistes al paper "obstruccionista" de la dreta, segurament els aliats que hauria preferit per tirar endavant la investidura i no la llarga llista de formacions nacionalistes, independentistes i regionalistes amb qui s'ha hagut d'entendre el PSOE. De fet, José Luis Ábalos ja justificava l'acord amb ERC aquest divendres com una conseqüència de l'actitud del PP i Cs. Sánchez també ha indicat que l'aposta per un govern de coalició amb Unides Podem es deu a la incapacitat d'haver pogut confegir un govern socialista en solitari, l'opció inamovible d'abans de la repetició electoral un cop va fracassar el debat del juliol. "És més útil tornar-ho a intentar sobre les condicions que van dificultar l'entesa: lleialtat, cohesió i solidaritat governamental", ha destacat el candidat.

Més memòria històrica, límits al preu de l'habitatge i més impostos als rics

El candidat també ha fet referència a l'exhumació del dictador Francisco Franco i ha mostrat la voluntat de continuar aprovant polítiques en favor de la memòria històrica. El PSOE vol promoure l'exhumació de les víctimes que són en fosses comunes i la retirada de condecoracions de persones vinculades al règim franquista i de la simbologia feixista dels espais públics. També s'ha compromès a auditar els béns espoliats per tornar-los als seus legítims titulars.

Sánchez, que governarà en coalició amb Unides Podem, ha dedicat una bona part del seu discurs a les polítiques socials. Ha promès apujar els impostos a les rendes superiors als 130.000 euros i derogar la reforma laboral del 2012 -mesures que recull el seu acord amb el partit lila–, així com a modificar el Codi Penal perquè "el consentiment sexual només sigui sí o sí". També s'ha compromès a continuar lluitant contra la violència de gènere, que ha qualificat "d'emergència nacional", i contra la violència infantil. Pel que fa a l'habitatge, Sánchez ha promès limitar el preu del lloguer a les "zones tensionades", com Barcelona i Madrid. "Tenim el deure moral de ser ambiciosos", ha resumit.

ERC s'abstindrà

Fonts d'ERC admetien aquest divendres que s'havia reobert el debat sobre el sentit del vot a la investidura i ha convocat l'executiva de la formació per analitzar les decisions de la JEC i les possibles conseqüències "en el calendari polític immediat". El partit té "cintura per reunir-se i prendre decisions", ha indicat el líder dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, en compareixença posterior a l'exposició del candidat. Tot i això, Rufián ha assegurat abans del començament del debat que ERC es mantenia en l'abstenció tot i les decisions de la JEC. "La decisió està presa. La música que ve des del PSOE fa temps que sona bé", ha dit en una entrevista a la Cope. També ho ha apuntat la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, a qui ERC ja li hauria confirmat l'abstenció: "Ja ens han dit que no, que no canviaran el sentit del vot".

651x366 El diputat i portaveu d'ERC al congrés, Gabriel Rufián, aplaudint en un moment del discurs d'investidura de Pedor Sánchez / EFE El diputat i portaveu d'ERC al congrés, Gabriel Rufián, aplaudint en un moment del discurs d'investidura de Pedor Sánchez / EFE

De fet, Rufián ha arribat a aplaudir un moment de la intervenció de Sánchez quan ha fet referència a la taula de diàleg entre governs que han pactat el PSOE i ERC. Després, en el torn de rèplica a Rufián, l'encara president espanyol en funcions li ha respost que no ha de patir pel compliment de l'acord. Ara bé, ha deixat clar que no espera que els resultats arribin a curt termini. "Si no ho aconseguim en aquesta legislatura, almenys deixem encaminada la solució a la crisi política perquè els nostres fills trobin una Catalunya i una Espanya més unides", ha destacat.

De la seva banda, Carles Puigdemont ha subratllat a Twitter que el candidat hagi parlat de "marc constitucional" en relació amb aquest espai de negociació, que ha assegurat que era l'escletxa d'ERC per defensar el pacte. Preguntat per aquesta qüestió, Rufián ha recordat que a l'acord es parla d'ordenament jurídic i que això inclou el dret internacional, que els republicans sempre han subratllat que preveu l'autodeterminació.

S'havia dit que l'absència de 'marco constitucional' en el document del pacte significava molt, que obria un camí. Sánchez s'ho acaba de carregar en introduir-ho durant el seu discurs. El 'marco constitucional' ja el teníem abans de l'1 d'Octubre, i no l'estàvem pas aplaudint... https://t.co/qcie3mpK5x — Carles Puigdemont (@KRLS) January 4, 2020

En aquest context, Borràs ha confirmat als mitjans que JxCat es mantindrà en el no i ha recriminat a Sánchez que no hagi fet cap esment de "l'aberració jurídica de la JEC". Ha parlat dels "diferents rostres de Sánchez" i ha sospitat que el que "llegeix discursos bonics" potser després "incompleix quan està en funcions". També el líder d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha criticat que la dreta vulgui "interferir amb el seu braç judicial" en el que "no ha pogut guanyar a les urnes". El portaveu dels comuns ha confiat que ERC no modificarà el sentit de vot, perquè seria "donar la raó a la dreta".

Si res no canvia, el candidat socialista serà investit a la segona votació, que se celebrarà el dimarts 7. A la primera votació, prevista per aquest diumenge, el candidat necessitaria majoria absoluta per ser investit. Sánchez fracassarà en aquest primer intent. Per a la segona votació, només necessita més vots pel sí que pel no. El president del govern espanyol serà investit previsiblement per 167 vots a favor i 164 en contra.