Sànchez formalitza l’aposta per liderar la Crida

Jordi Sànchez presentarà candidatura per liderar la Crida Nacional per la República, que el dia 26 de gener culminarà el seu procés de fundació a Barcelona. Segons ha pogut saber l’ARA, ho formalitzarà la setmana que ve acompanyat d’un equip de vint persones. L’expresident Carles Puigdemont, que va idear la nova organització -ja inscrita en el registre de partits-, serà el “president impulsor” que, segons els estatuts, ha de “liderar l’acció política” de la Crida.

L’exlíder de l’ANC i diputat de JxCat, empresonat preventivament des del 16 d’octubre del 2017, ja ha començat a enviar els primers missatges per configurar l’equip, segons expliquen fonts coneixedores del procés. Això sí, amb les dificultats que implica la privació de llibertat per a la comunicació.

Segons la ponència d’organització, la direcció (que s’anomena Govern de la Crida) ha d’estar formada per vint-i-un membres: un president i un secretari general (que es votaran en tàndem) i un equip de dinou persones que se sotmetran a una segona votació. Els noms definitius de la candidatura encara s’estan treballant, però diverses fonts hi situen l’actual consellera de la Presidència i possible candidata a Barcelona, Elsa Artadi; diputats de JxCat com Gemma Geis, Toni Morral, Albert Batet i Eduard Pujol; i l’actual delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell. També el secretari d’administracions locals de la Generalitat, Miquel Àngel Escobar. El dubte és el rol que podria exercir el president de la Generalitat, Quim Torra.

La configuració de la llista té condicionants: segons els estatuts, la meitat de la direcció no pot tenir cap altre càrrec. És per això que, a part de diputats o membres del Govern, la direcció de la Crida també ha de comptar amb persones que no tinguin responsabilitats a l’executiu, però tampoc en cap entitat o institució política. Un requisit, segons apunten els consultats, “força restrictiu”.

En aquest sentit, es plantegen perfils que ja han participat en l’impuls de la Crida en els últims mesos. És el cas de l’exconsellera socialista Marina Geli o l’exdirector d’Administració Pública de Catalunya Agustí Colomines. També exmembres de l’ANC com Marcel Padrós i Assumpció Castellví -que van participar en l’acte de presentació de la Crida a Tarragona-, o Jordi Pairó i Núria Guillaumes, persones de confiança de Sànchez en la seva època a l’ANC. També se sondegen persones del corrent liberal i ecosocialista de la formació. L’equip que ha de pilotar la Crida es tancarà en les pròximes hores.

D’acord amb el reglament del congrés fundacional, Sànchez té fins dimecres de la setmana que ve per presentar la candidatura. Serà just abans de ser traslladat a Madrid per afrontar el judici del referèndum de l’1-O, pel qual la Fiscalia li demana disset anys de presó. En el congrés fundacional del dia 26 de gener, els fundadors de la Crida -totes les persones adherides que hagin pagat un mínim de deu euros- votaran les ponències organitzativa i política de la nova formació i també n’escolliran la direcció. No es descarten altres llistes, ja que qualsevol dels fundadors ho pot fer.