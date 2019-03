Ábalos veu "preferible" un acord amb Cs que amb els independentistes

El ministre de Foment espanyol i secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, veu "preferible" rebre el suport de Cs que dels partits independentistes en una hipotètica investidura.

En una entrevista amb el diari digital 'El Español', Ábalos diu que els socialistes no posen "cap veto ni condició" al partit de Rivera, sinó que és a la inversa. "Si ens hagués de donar suport Cs, benvingut sigui el seu suport", destaca Ábalos, que diu que és "sempre preferible" el suport del partit taronja que el de formacions que qüestionen, afirma, "la unitat d'Espanya i el marc constitucional". "És evident", assegura, alhora que fa una crida a Rivera a "tornar" a l'espai de "la centralitat, la moderació i la regeneració".

Ábalos diu que el 28-A cal "evitar la frustració que han provocat els populismes", on inclou l'independentisme i l'extrema dreta. Sobre Podemos, diu que "està virant cap a una posició més pragmàtica i institucional".

El relator

Ábalos nega que la proposta de buscar un 'relator' per les reunions entre el govern espanyol i el català fos errònia, i critica PP, Cs i Vox per la seva reacció "histèrica" a aquesta qüestió.

Per últim, el ministre espanyol adverteix que l'alternativa al diàleg "és la imposició" i es pregunta "on acaba un 155 ininterromput". En aquest sentit, prediu que en un escenari com el que planteja el PP hi haurà "més independentistes, més greuges i més funcionament irregular de les institucions, i un efecte contagi a la resta d'Espanya".