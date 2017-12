La jutge obre judici oral contra el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

Era una notícia anunciada però fins aquest divendres no s'ha confirmat: el jutjat d'instrucció número 32 de Madrid ha obert judici oral contra el PP per un presumpte delicte de danys informàtics en el cas de la destrucció dels ordinadors de l'extresorer del partit Luis Bárcenas.

En la interlocutòria, la jutge Rosa María Freire també obre judici oral a la tresorera del PP, Carmen Navarro; a l'assessor jurídic del partit, Alberto Durán Ruiz, i al director de sistema d'informació del PP, José Manuel Moreno Alarcón, que a part d'un presumpte delicte de danys informàtics també estan investigats per un delicte d'encobriment.

Freire dona tres dies al fiscal perquè formuli el seu escrit d'acusació i emplaça tots els investigats a presentar en un termini de deu dies els seus escrits de defensa, proposant en el seu cas les proves que convinguin. El jutjat recorda que la fiscalia va demanar l'arxivament del cas, però diverses accions populars, com l'Associació d'Advocats Demòcrates d'Europa, l'Observatori dels Drets Humans i l'exercida conjuntament per IU, la Federació Los Verdes, Els Verds, Berdeak i Os Verdes, van demanar que s'obrís el judici. El PP, per la seva part, va reclamar també arxivar el cas, donat que es podia aplicar la 'doctrina Botín', perquè l'única acusació particular personada en el seu moment -el propi Bárcenas- havia desistit de seguir exercint-la i perquè el delicte de danys informàtics és de caràcter privat.

La jutge entén, però, que per ara no es pot estimar que es tracta d'un delicte de naturalesa estrictament privada perquè esborrant les dades dels ordinadors de Bárcenas es "va impedir la realització d'una diligència considerada rellevant en una causa criminal d'indubtable transcendència". Així ho va assenyalar, també, l'Audiència Provincial de Madrid, quan el passat 3 de novembre va confirmar en la seva interlocutòria que concloïa la fase d'instrucció i continuava amb el procediment per uns presumptes delictes de danys informàtics i encobriment.

Així, la justícia va confirmar fa un mes el processament del PP per la destrucció dels ordinadors de l’extresorer Luis Bárcenas. El partit es converteix així en la primera formació que seu al banc dels acusats a Espanya com a persona jurídica. L’Audiència Provincial de Madrid va desestimar, gairebé un any i mig després, els recursos presentats per tots els acusats (també de la Fiscalia de Madrid) per evitar l’obertura de judici oral.

Quin abast té això? Si el partit del president espanyol, Mariano Rajoy, fos condemnat per un delicte greu, a més de pagar una multa milionària podria veure’s obligat a dissoldre’s, a suspendre les seves activitats i a tancar els seus locals; podria quedar inhabilitat per obtenir subvencions, contractar serveis públics i incentius fiscals, i podria patir una intervenció judicial, d’acord amb l’article 33 del Codi Penal. L’arrel del problema, segons la justícia, rau en el fet que el PP no va aportar els arxius de Bárcenas sol·licitats per l’Audiència Nacional en la investigació per la caixa B el 2013, que són claus per a les causes.

Els processats van afirmar que els equips esborrats no tenien cap contingut de rellevància, però Bárcenas va afirmar el contrari. Ara bé, el fiscal va al·legar "falta de credibilitat" de l'extresorer del PP degut als seus nombrosos processos judicials oberts i a les diferents versions que ha aportat. L'Audiència creu, però, que la versió de Bárcenas "no resulta inverosímil".