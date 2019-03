La investigació sobre l'espionatge de Puigdemont a Bèlgica, en punt mort perquè no en troben els autors

La investigació sobre la geolocalització de Carles Puigdemont a Bèlgica està en punt mort. Com ha avançat aquest dijous el diari belga De Tijd i ha confirmat l'ARA, la fiscalia de Bravant Való (província del sud de Bèlgica a la qual pertany Waterloo) ha aturat la investigació del cas perquè no aconsegueix identificar els responsables del dispositiu de GPS que es va trobar al cotxe de l'expresident i creu que no pot destinar més recursos a seguir indagant. Segons ha confirmat un portaveu d'aquesta fiscalia a l'ARA, el jutge d'instrucció del cas "ha tancat el dossier" i la fiscalia ha conclòs que no investigarà més enllà perquè no pot identificar-ne els autors.

La fiscalia belga va començar a investigar el cas perquè es va trobar una balisa al vehicle de Carles Puigdemont, i l'expresident va presentar una denúncia per aquest suposat espionatge. La instrucció de la investigació, però, es trobava en mans de la fiscalia belga i sota la supervisió d'un jutge que decideix sobre les peticions de les parts. En aquest cas, després que la fiscalia belga no hagi trobat prou indicis per determinar qui va col·locar el GPS al vehicle, els advocats de Carles Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert i Gonzalo Boye, van demanar obrir diligències addicionals sobre "comunicacions" i justament sobre els possibles autors de l'espionatge. Però la petició ha estat rebutjada.

Davant aquesta negativa, la defensa de l'expresident ja avisa que ho recorrerà a una instància superior de Brussel·les perquè es continuï amb la investigació. És per això que Boye sosté que el cas no està arxivat i que el portaveu de la fiscalia explica que el jutge d'instrucció "encara pot acceptar o refusar la petició d'obrir noves diligències".

Carles Puigdemont tenia sospites que els serves d'intel·ligència espanyols l'han espiat després que marxés de Catalunya i s'instal·lés definitivament a Brussel·les. De fet, durant la investigació de la fiscalia es va determinar que la balisa que s'havia trobat al cotxe de l'expresident era espanyola, tal com va avançar aleshores 'El Periódico' citant fonts pròximes a la investigació. Es va determinar que el dispositiu que s'havia enganxat al cotxe funcionava amb dues targetes SIM comprades a Espanya. Però la fiscalia de Bravant-Való creu que no té sentit continuar investigant perquè no pot aconseguir determinar-ne l'autoria i, davant aquesta situació, Puigdemont només pot esperar que una instància superior decideixi ampliar la investigació.