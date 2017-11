El jutge Llarena i la ‘bomba’ de la secretària general d’ERC

Mentre les defenses de deu empresonats per l’1-O es preparen per sol-licitar les seves compareixences davant el magistrat Pablo Llarena i es planteja la possibilitat de la seva excarceració, explota la presumpta bomba: Marta Rovira. És obvi que en la llista dels investigats hi haurà Rovira. Com asseguren fonts de la fiscalia, no sense certa ironia, a l’ARA, “la causa és inescindible també per a Rovira… i alguns més”. Però la filtració d’un informe de la Guàrdia Civil -un dels múltiples informes elevats al jutjat 13 de Barcelona, a càrrec de Juan Antonio Ramírez Sunyer, sobre gravacions en què Rovira apareix com a protagonista de l’1-O- serveix, en l’inici de la campanya, per situar el jutge Llarena en una òrbita en què, senzillament, no hi és. És molt probable que hi sigui, però no de moment.

Ni el jutge ni la fiscalia del Tribunal Suprem, segons han afirmat fonts solvents a l’ARA, coneixen l’informe de la Guàrdia Civil. Ahir l’Audiència Nacional va enviar al jutge Llarena les actuacions que havia sol·licitat en la seva interlocutòria d’acumulació de les causes divendres passat. Lògicament, encara no ha pogut traslladar-les als fiscals. L’últim que els ha arribat són les actuacions de la jutge Maria Eugènia Alegret al TSJC contra Carme Forcadell i els membres de la mesa per desobediència i prevaricació.

La fiscalia del Suprem treballa en un pla de diligències per elevar-lo al jutge. Amb els indicis recopilats a través de gravacions, Rovira i altres dirigents seran cridats a declarar com a investigats. No en va, la fiscalia va advertir al jutge que sumar els aforats amb els no aforats té el risc d’incrementar el nombre d’investigats. Però l’actuació del jutge Llarena els pròxims dies estarà centrada en les compareixences dels deu empresonats i la possible revisió de la presó incondicional.

Després de visitar l’exconsellera Meritxell Borràs, el lletrat Xavier Melero es disposava a presentar avui mateix un escrit a la sala segona del Tribunal Suprem sol·licitant tornar a declarar i obrir el tràmit per a la revisió de la mesura cautelar de presó.

El seu col·lega Jordi Pina -defensor de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez- sol·licita la llibertat i limita la compareixença (almenys en la seva petició escrita, una altra cosa serà si responen a les preguntes de la fiscalia) a l’explicació de la situació personal de presó, una posició semblant a la que assumia el lletrat Andreu Van den Eynde, que defensa Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carles Mundó. El jutge Llarena, per tant, tindrà avui sobre la taula les sol·licituds. La contrarellotge començarà per saber si surten de la presó abans o ja començada la campanya del 21-D.