El vice primer ministre de Bèlgica i el president dels socialistes belgues, contra Rajoy

Dues veus rellevants de Bèlgica han ressonat avui contra les polítiques desplegades per Mariano Rajoy en relació a Catalunya: la del vice primer ministre i ministre de l'Interior, l'independentista flamenc Jan Jambon, i la de l'exprimer ministre i actual líder del Partit Socialista belga, el való Elio di Rupo. Jambon ha fet una defensa de la legitimitat del procés independentista català i Di Rupo l'ha criticat, però tots dos han sigut molt durs amb la manera d'afrontar el problema de l'estat espanyol.

Jambon (del partit independentista flamenc N-VA), s'ha saltat avui la instrucció del primer ministre, el való Charles Michel – que els va demanar que no parlessin del cas català– i ha abordat el tema en una entrevista a la televisió de parla neerlandesa VTM.



Segons Jambon, "Madrid ha anat massa lluny". I pregunta: "On és Europa". El ministre critica que "gent pacífica" sigui perseguida i membres del govern català hagin sigut empresonats. "Aquesta història té diverses cares. Hi ha el procés d'independència, hi ha una decisió judicial i també hi ha la forma d'actuar d'Espanya, i tinc dubtes i preguntes", ha dit Jambon. I ha recordat que els membres del govern català tenia un mandat electoral per fer el procés d'independència. "Em pregunto on és Europa. Tot això està passant en un estat membre de la UE i el silenci és eixordador", ha subratllat. I ha afegir que està segur que si això passés "a Polònia o Hongria hi hauria molts comentaris".

Respecte de la petició del primer ministre als membres del seu gabinet de no parlar de Catalunya, Jambon ha especificat que la instrucció del cap de govern era no pronunciar-se sobre la situació judicial de Puigdemont i que no hi ha cap impediment per pronunciar-se sobre el conflicte polític entre l'estat espanyol i Catalunya. En aquest sentit, ha reclamat que la comunitat internacional vigili Espanya per garantir que el president català i els consellers tenen un procés judicial just. "Hi ha la llei espanyola, però també hi ha el dret internacional, com ara la Convenció Europea de Drets humans, i això està per sobre de la llei d'un estat membre", ha recordat.

La indignació d'Esteban Pons

El vicepresident del grup popular al Parlament Europeu, l'espanyol Esteban González Pons, ha carregat immediatament contra Jambon. "A Espanya es respecta l'estat de dret i es compleix la llei", ha dit. "El senyor Jambon sembla que no entén que en una democràcia com l'espanyola funciona la separació de poders: ha estat la justícia, i no el govern, qui ha decidit sobre la situació legal" dels consellers, ha apuntat l'eurodiputat. Bèlgica i Espanya ja van tenir una topada diplomàtica quan el primer ministre del país, Charles Michel, va denunciar la violència de l'1-O i va demanar diàleg.

La duresa del líder socialista belga contra el líder del PP espanyol

Paral·lelament a la polèmica Jambon, en un tuit publicat el seu compte de Twitter, Elio di Rupo, actualment president del Partit Socialista belga, opinava que Carles Puigdemont "ha abusat de la seva posició", però per a Rajoy reservava paraules molt més dures: deia del president espanyol que "s'està comportant com un franquista autoritari". I es posicionava a favor d'una Espanya federal.

Puigdemont a abusé de sa position mais Rajoy s'est comporté en franquiste autoritaire. Trouvons le chemin d'une Espagne davantage fédérale. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 5 de novembre de 2017

Di Rupo ha fet dos tuits més sobre el cas català en poca estona. En una d'aquestes piulades assegura que ell combat la política de Puigdemont però que seria "un xoc si la justícia belga l'empresonés".

Je combats la politique de Puigdemont, mais je serais très choqué si la justice belge le mettait en prison. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 5 de novembre de 2017

"Combatem l'independentisme però mantinguem-nos demòcrates", diu en l'altre tuit.