Els comuns lamenten la indefinició dels socialistes a l'hora d'explicar amb qui pactaran

Els comuns han tornat a carregar avui contra la indefinició dels socialistes a l'hora d'exlicar amb qui pactaran davant les evasives de la seva candidata, Meritxell Batet, en el debat d'ahir a TV3. "Ens sorprèn que el PSC i Batet no responguin amb qui governaran perquè és cabdal per decidir el vot i tenen el deure d'informar a la gent amb qui tenen pensat pactar", ha asenyalat la número 2 de la llista, Aina Vidal, abans d'iniciar un acte sobre joves a la UB en què han reclamat baixar un 30% les taxes universitàries, les més altes de l'Estat.

Vidal també s'ha mostrat molt crítica amb ERC per no haver aprovat els pressupostos de l'Estat si aposten per un govern d'esquerres. "Rufián va tenir una actitud nerviosa, fruit d'una campanya prou estranya perquè no sabem què van a fer al Congrés i els demanem que ho aclareixin perquè és fonamental", ha remarcat Vidal, que ha afegit que els republicans són "corresponsables d'aquestes eleccions perquè si volien un govern progressista no havien de tombar els pressupostos".

La número 2 de la candidatura també ha carregat contra la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, per la seva actitud durant el debat. "Va tenir una actitud marciana, altiva, maleducada i provocadora que no té cabuda en el nostre marc democràtic", ha etzibat Vidal, que ha opinat que el gran guanyador del debat va ser el seu company de files, Jaume Asens.

"Asens va ser qui va fer més propostes i va tenir una actitud serena i propositiva, ens hem acostumat a al circ, però ell va fer les propostes que calia fer, desgranant i dotant de contingut el diàleg que cal", ha remarcat Vidal. En aquest sentit, ha recordat que va detallar com havia de ser la mesa del diàleg, parlant del pacte de claredat, de la hisenda pròpia o del blindatge de la immersió linguística a l'escola.

En aquest sentit, Vidal ha celebrat la decisió del TC d'avalar la immersió. El candidat dels comuns a les europees, Ernest Urtasun, present a l'acte també, ha informat que el reconeixement del català al Parlament Europeu el porten al programa electoral i sempre l'han reivindicat. Urtasun ha destacat que si hi ha voluntat de l'Estat el català serà oficial i ha recordat que l'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero va "fer un primer pas en permetre que els catalans es puguin adreçar en català al Parlament Europeu". Ara, Urtsaun ha revelat que si formen part del govern espanyol demanaran la seva oficialitat a Europa.